В Минске открыли новую конечную остановку автобусов 11.06.2024, 16:17

Какие маршруты изменились?

С 11 июня в связи с открытием движения по ул. Щемелёва изменились маршруты автобусов № 4, 100 и 111, сообщило предприятие «Столичный транспорт и связь».

Что изменилось:

• Автобусы № 4 теперь разворачиваются в новом кольце у ж/д станции «Минск-Южный» и делают остановку на Южной магистрали в направлении ул. Германовской (вместо временной площадки на Физкультурном переулке).

• Автобусы № 100 и 111 также разворачиваются в новом кольце и делают остановку на новом остановочном пункте по ул. Николы Теслы за перекрестком с ул. Щемелёва (вместо Южной магистрали). Ранее эти автобусы следовали с оборотом по кварталу Теслы — Южная магистраль — Германовская — Брацкая — Теслы. Теперь маршрут спрямлен, что позволит сократить время в пути.

Автобусные маршруты №№ 4, 100, 111 в числе прочих помогают жителям микрорайона Минск-Мир добраться в центральную часть города.