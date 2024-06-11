В Бресте заметили «детей-квадроберов» 11.06.2024, 17:24

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Что это за тренд и почему он так не понравился белорусам?

С каждым днём среди детей и подростков набирает обороты движение «квадроберов». Суть заключается в том, что мальчики и девочки надевают маски животных и изображают их повадки: прыгают, рычат, высовывают язык и т.п. Судя по роликам из соцсетей, «тренд» дошёл и до Беларуси: ролик из Бреста собрал больше 1,5 миллиона просмотров, пишет telegraf.news.

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором как дети, так и взрослые перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Во время занятий принято использовать маски и накладные хвосты собственного производства.

С одной стороны, это непростая акробатика, похожая на движения паркурщиков, с другой — странное увлечение, которое может перерасти в неадекватное поведение. Тем не менее, чаще всего квадроберы — это дети и подростки 7-14 лет, для которых это скорее игра, нежели спортивное состязание.

На просторах соцсетей то и дело появляются многочисленные видео с этим увлечением. Например, одно из них сняли очевидцы из Бреста: на кадрах видно, как две девочки в масках прыгают около проезжей части.

Судя по комментариям, белорусы новый тренд не оценили. Так, многие писали, что у них «от одного взгляда на это падает IQ», а другие, наоборот, не видели в этом ничего страшного, ведь «это же дети».

«Главное, чтобы никому не навязывались. А вообще считаю, на этом этапе жизни они развивают свою фантазию и изучают возможности тела, здорово же!» — встал на защиту нового направления кто-то из мужчин в комментариях.