Reuters: Финляндия примет решительные меры против «гибридной войны», которую ведет Россия 11.06.2024, 17:34

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Новый маршрут для мигрантов через РФ в Европу закроют.

Власти Финляндии опасаются, что мир и покой в таких местах, как в общине Холола, вскоре может быть разрушен прибытием большого количества искателей убежища. Хельсинки считает это частью «гибридной войны», которую Россия ведет против Запада.

Финляндия развертывает больше пограничных патрулей, беспилотников и электронных детекторов, а также строит заборы вдоль участков границы. Ожидается, что парламент в Хельсинки перед летними каникулами одобрит новое жесткое законодательство, которое, по мнению критиков, будет нарушать обязательства страны в области прав человека, отмечает Reuters.

В конце прошлого года Финляндия на неопределенный срок закрыла все пункты пересечения границы с Россией протяженностью 1340 км после того, как по этому маршруту прибыли около 1300 мигрантов из таких стран, как Сирия и Сомали. С тех пор лишь несколько десятков искателей убежища пересекли границу с Финляндией, но Хельсинки считает, что Кремль готов в любой момент перебросить через него еще больше мигрантов, что Москва категорически отрицает.

Согласно запланированному новому законодательству, финские пограничники смогут привлекать тысячи резервистов для патрулирования границы, выявления телефонных сигналов мигрантов, отправки мигрантов в центры содержания под стражей и — что является наиболее противоречивым — возвращения их обратно в Россию, не принимая их просьб о предоставлении убежища.

«Финляндия не может просто так позволить открытие такого нового маршрута [для мигрантов] в Европу», — заявила в интервью Reuters министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, представитель националистической Партии финнов.

Ее министерство признало, что планы принятия временного законодательства, направленного на возвращение мигрантов в Россию, нарушают международные обязательства Финляндии в области прав человека. Международная организация Amnesty International заявила в понедельник 10 июня, что эти планы подрывают доступ к убежищу и рискуют «стать зеленым светом для насилия и отпора на границе».