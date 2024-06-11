До +24°С ожидается в Беларуси в среду 11.06.2024, 18:09

Пройдут сильные дожди.

Завтра, 12 июня, в Беларуси вновь прогнозируют дожди и грозы. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 12 июня, ожидается переменная облачность. Преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут дожди, в отдельных районах прогнозируют грозы, утром и днем местами сильные дожди. В ночные и утренние часы местами будет слабый туман. Ветер северо-западный, 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +8 °С по западу до +17 °С по востоку. Днем столбики термометров поднимутся до 24 °С.

В четверг, 13 июня, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку Могилевской области, а днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, 3–8 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Ночью прогнозируют от +6 °С до +13 °С. Днем температура воздуха составит +17... +24 °С.

В пятницу, 14 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах будут грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, 3–8 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Ночью будет +7... +14 °С, днем от +17 °С до +23 °С.