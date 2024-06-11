США предложили Армении расширить военное сотрудничество 2 11.06.2024, 18:46

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ОДКБ – всё?

США предлагают Армении расширить сотрудничество в военной сфере, следует из заявления заместителя американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена. «Наши первые совместные учения прошли в прошлом году. Мы ждем большего», — сказал дипломат на заседании стратегического диалога двух стран.

О’Брайен добавил, что Вашингтон рассчитывает работать с Ереваном в сфере кибербезопасности, пограничной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности.

Замгоссекретаря также отметил, что народ Армении подтвердил свое стремление к реформам, и США поддерживают эти усилия. Кроме того, О’Брайен заявил о необходимости мира между Арменией и Азербайджаном. «Если между Арменией и Азербайджаном будет прочный мир, возможностей будет больше, и мы рады поддержать усилия в этой области», — сказал он.

В сентябре 2022 года, когда на армяно-азербайджанской границе началось обострение, Армения обратилась к союзникам по ОДКБ, руководствуясь статьей 4 устава организации, согласно которой агрессия против одной страны блока рассматривается как нападение на всех его членов. В ОДКБ в ответ ограничилась заявлением, в котором выразили «обеспокоенность» обострением обстановки и принесли «соболезнования» Еревану.

После этого секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван не исключает выхода из организации. Позже Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ в Казахстане.

19 сентября 2023 года Азербайджан в ходе однодневной операции полностью взял под свой контроль Нагорный Карабах, российские миротворцы при этом в происходящее предпочли не вмешиваться. В течение нескольких дней после этого НК покинули 100 тысяч живших там армян. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР), существовавшая с 1991 года, официально самораспустилась 1 января 2024 года.

Премьер Армении Никол Пашинян, после захвата НК азербайджанскими войсками, заявил о неэффективности ОДКБ и «серьезных вопросах» к российским миротворцам. В феврале армянский премьер сообщил, что членство страны в ОДКБ фактически «заморожено», а в мае Ереван приостановил финансирование организации.

На фоне ухудшения отношений с Москвой Ереван активизировал контакты со странами Запада, что вызвало истерику у российских властей. «Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада», — говорила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.

«Пашинян — лжец и негодяй», — заявлял первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Депутат при этом обвинял премьера Армении в попытках «направить гнев армянского народа на Россию», а также в том, что он «провалил и проиграл все то, за что его предшественники и весь армянский народ боролись в течение многих лет».

В начале июня посол Армении в Украине Владимир Карапетян и глава администрации ереванского района Нор-Норк Тигран Тер-Маргарян посетили украинскую Бучу, где почтили память жителей города, погибших во время российской оккупации в 2022 году, осудили российскую агрессию и передали украинской стороне гуманитарную помощь от Армении. «Мы гордимся мужеством украинского народа, который защищает свою свободу и независимость на поле боя. Город Ереван и община Нор-Норк всегда будут поддерживать Бучу и другие общины, пострадавшие от российской агрессии», — сказал Карапетян.