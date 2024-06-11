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Германия минимизировала контакты с режимом Лукашенко

  • 11.06.2024, 19:24
Германия минимизировала контакты с режимом Лукашенко

Об этом сообщило правительство ФРГ.

Правительство Германии минимизировало контакты и сотрудничество с государственными органами Беларуси. Об этом было заявлено в ответ на запрос партии «Союз» Сары Вагенкнехт, передает DW.

Причиной этого в правительстве Германии называют выборы 9 августа 2020 года, ознаменовавшиеся массовыми фальсификациями, резкое ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси и поддержку российского нападения на Украину.

Немецкое посольство в Минске поддерживает с госорганами Беларуси только необходимые рабочие контакты. Есть и одно исключение: Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии контактирует с белорусским Министерством транспорта и коммуникаций в области трансграничных автомобильных грузоперевозок.

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