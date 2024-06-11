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Пьяный гродненец пошел с ножом на милицию

  • 11.06.2024, 20:10
  • 1,568
Пьяный гродненец пошел с ножом на милицию

До этого он хотел спрыгнуть с девятого этажа.

В Гродно будут судить 27-летнего мужчину, который пьяным под наркотиками угрожал ножом прохожим и милиционерам, рассказали в эфире телеканала «Гродно Плюс».

Криминальный инцидент произошел в областном центре 5 января. В милицию сообщили о мужчине на улице Огинского, который пытался спрыгнуть с 9-этажного дома, а затем стал угрожать ножом прохожим. О неадекватном горожанине в милицию сообщили очевидцы. На место прибыли сотрудники Департамента охраны. Правоохранители попытались успокоить дебошира, но он с ножом пошел на сотрудников милиции. После неоднократных предупреждений милиционеры выстрелили в воздух, и только после этого фигуранта задержали.

Гродненец был доставлен в учреждение здравоохранения для медосвидетельствования и оказания медицинской помощи, так как до приезда милиции он порезал себе предплечье. Экспертиза установила, что задержанный был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Однако во время своего неадекватного поведения он осознавал происходящее.

- Проведенная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза не выявила у обвиняемого каких-либо нарушений. В момент совершения преступлений он был вменяемым, мог осознавать значение своих действий и руководить ими, - рассказал зампрокурора города Гродно Александр Седач.

Мужчине инкриминировали незаконный без цели сбыта оборот наркотиков и сопротивление правоохранителям. Ему грозит до 7 лет заключения.

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