В Беларуси пересчитают белых аистов 11.06.2024, 20:46

Зачем?

Специалисты Национальной академии наук объявили в Беларуси переучет белых аистов.

Это не новая практика – регулярные подсчеты количества гнездящихся птиц позволяют лучше фиксировать и понимать популяционные изменения.

Причем не только в одном месте, но и на планете в целом.

Так, последняя перепись этих пернатых проводилась в 2014 году. Согласно ее результатам, в Беларуси гнездилось 22,5 тыс. пар белого аиста. А это, к слову, около 8% мировой популяции.

В 2024-м аистов намерены пересчитать во всех странах их обитания. В Беларуси такие замеры проводятся с 1957 года, с 1974-го – раз в 10 лет.

Организаторы учета белого аиста в 2024 году просят белорусов принять активное участие.

Для этого нужно заполнить анкету, размещенную на ресурсах НАН, и выслать ее любым удобным способом:

по почте на адрес: «Учет аистов», ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам “, ул. Академическая 27, 220072, Минск

либо по электронной почте: busel2024belarus@gmail.com.

Авторы исследования рекомендуют проводить учет во второй половине сезона размножения аистов. Это июнь-июль.

Тогда понятно, насколько успешно или неуспешно гнездилась пара аистов. По возможности также удается оценить размер выводка.

Количество птенцов лучше указать ближе ко времени их вылета, ведь в процессе гнездования иногда происходит их гибель из-за непогоды, обрушения гнезда и других причин.