ВСУ отразили вражеский штурм, ликвидировав группу оккупантов на Покровском направлении
- 11.06.2024, 21:26
Видео.
Группа российских оккупантов практически вплотную приблизилась к украинским позициям на Покровском направлении, забрасывая их гранатами и готовясь к штурму.
На опубликованном видео видно, как украинские пехотинцы отбиваются, ведут бой и уничтожают двух российских штурмовиков, передает Цензор.НЕТ.
Благодаря идеально выверенному расчету воины артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады с помощью американской САУ «Paladin» точно уничтожили российскую штурмовую группу, не задев нашу траншею.
«Точный удар, и перед нашей позицией осталось 8 трупов российских оккупантов, позиция сохранена», - добавили в сообщении.