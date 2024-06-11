Летние туры в белорусские санатории раскупили россияне 3 11.06.2024, 21:30

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А что с ценами?

Количество туристов из России, которые едут в белорусские санатории и экскурсионные туры, увеличилось примерно на 40-70 % по сравнению с прошлым годом. Данные приводит Российский союз туриндустрии.

«Цены также выросли в среднем на 15-20%, что выравнивает по стоимости белорусские санатории, которые обычно были дешевле, с российскими» , — говорится в сообщении.

Но при этом на летний сезон уже практически все путевки распроданы. Еще есть варианты на сентябрь и октябрь.