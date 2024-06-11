Дуда: Необходимо официально пригласить Украину в НАТО 2 11.06.2024, 21:59

Анджей Дуда

Об этом президент Польши заявил на встрече лидеров стран «Бухарестской девятки» в Риге.

НАТО должен официально пригласить Украину в Альянс. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил 11 июня на встрече лидеров стран «Бухарестской девятки» в Риге (Латвия), пишет PAP.

Дуда назвал реализацию евроатлантических амбиций Украины одним из приоритетов Польши на июльском саммите Альянса в Вашингтоне (США).

По мнению президента Польши, реализация евроатлантических амбиций Украины будет предусматривать ускорение ее вступления в НАТО.

«Необходимо официально пригласить Украину в НАТО. [...] Для нас очевидно, что Украина не может быть полноценно принята в Альянс, пока не закончится война, но этот процесс, по нашему мнению, должен продолжаться, потому что это также демонстрация НАТО России того, что к стремлению украинского народа присоединиться к Североатлантическому альянсу прислушиваются, его понимают и выполняют», – сказал он.

Дуда отметил, что дальнейшее усиление обороноспособности НАТО выражается в выполнении решений, принятых на саммитах Альянса в Мадриде 2022 года и Вильнюсе 2023 года. В частности, по убеждению польского лидера, необходимо обеспечить, чтобы все члены Альянса достигли уровня 2% расходов на оборону.

«Во время холодной войны страны НАТО тратили 3% своего ВВП на оборону, и эти расходы были настолько эффективны, что Западу удалось выиграть холодную войну», – напомнил он.

Дуда также подчеркнул, что многие страны НАТО в своей риторике по отношению к России опираются на основополагающий акт НАТО – Россия.

«Этот акт фактически уже давно не действует. Мы считаем, что Россия неоднократно нарушала этот акт. Этот акт нужно считать мертвым, его нужно считать фактически нарушенным Россией», – сказал президент Польши.