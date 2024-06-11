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Брестчанин на BMW катал по городу друга, сидевшего в окне машины

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  • 11.06.2024, 22:13
  • 1,490
Брестчанин на BMW катал по городу друга, сидевшего в окне машины

Что было дальше.

В Бресте милиция нашла водителя и пассажира, который катался снаружи «БМВ», рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Видео того, как в Бресте пассажир катается на иномарке, высунувшись из окна наполовину появилось в интернете. Милиция заинтересовалась «героями» ролика.

Водителя и пассажира «БМВ», который во время движения находился вне транспортного средства, сидя на оконном проеме, вскоре вычисли. Ими оказались 18-ти и 19-летний брестчане.

На водителя составили пять административных материалов, в том числе за нарушение правил перевозки пассажиров. Но и пассажира привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД при движении в салоне транспортного средства.

В милиции напомнили, что ПДД Беларуси запрещает пассажирам препятствовать закрытию дверей транспортного средства, высовываться в оконные проемы и открывать двери во время движения. За нарушение грозит штраф от 1 до 3 базовых величин (от 40 до 120 белорусских рублей в июне 2024-го).

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