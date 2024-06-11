Германия вместе с другими партнерами передаст Украине 100 ракет для Patriot 1 11.06.2024, 22:14

32 ракеты уже доставлены в Украину.

Украина в рамках немецкой инициативы по усилению противовоздушной обороны государства получит 100 дополнительных ракет для систем Patriot. Вместе с другими партнерами Берлин обещает передать военную помощь в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Писториуса, после его поездки в Одессу в конце мая он в очередной раз увидел, насколько важно для Украины наличие ПВО.

Он сообщил, что Украина получит 100 дополнительных управляемых ракет для систем Patriot. Это военная помощь в рамках немецкой инициативы, к которой также присоединились Дания, Нидерланды и Норвегия.

«32 из этих ракет уже доставлены в течение нескольких последних дней, остальные 68, которые остались, передадут в ближайшие недели», – заявил глава Минобороны Германии.

Это вооружение скоро поможет Украине защищать инфраструктуру государства и сохранять человеческие жизни, подчеркнул он.

Кроме этого, Писториус рассказал, что его страна будет продолжать поставки вооружения в Украину, в частности, речь идет о противотанковом оружии, отдельных частях к артиллерийским боеприпасам и технике для защиты от беспилотников.