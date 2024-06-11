Байден лидирует в опросах за рубежом 11.06.2024, 22:54

Джо Байден

Но есть исключения.

В новом международном опросе президент США Джо Байден получил более высокие рейтинги доверия, чем бывший президент Трамп, пишет The Hill.

Проведенный исследовательским центром Pew Research Center опрос показал, что в среднем 43% респондентов в 34 странах уверены, что Байден в глобальных вопросах будет действовать правильно, тогда как о Трампе так сказали 28%.

Опрос также показал, что восемь стран, включая Гану, Грецию, Нигерию, Израиль, Малайзию, Индию, Бангладеш и Турцию, не имели статистически значимой разницы в оценках респондентов Байдена и Трампа. В то же время, Трамп получил более высокие рейтинги, чем Байден, только в Тунисе и Венгрии.

Социологи отметили, что разрыв более заметен в европейских странах, причем рейтинг доверия Байдена по крайней мере на 40 процентных пунктов выше, чем у Трампа, в Германии, Нидерландах, Польше и Швеции.

Опрос также содержал вопрос о том, как Байден решает основные глобальные проблемы, включая изменение климата, экономические проблемы, Китай и войны в Газе и Украине.

Респонденты разделились по поводу того, как Байден справляется с изменением климата и глобальными экономическими проблемами: около 44% сказали, что они не одобряют то, как он решает эти проблемы, и 43% сказали, что одобряют.

45% не одобряют то, как Байден ведет себя с Китаем, в то время как 39% оценили эту деятельность положительно. Больше негативных оценок действующий президент получил в ответ на то, как он относится к войне Израиля и ХАМАС: 57% сказали, что они не одобряют его позиции.

Опрос также показал, что в среднем четверо из 10 человек в 34 странах считают, что США являются хорошим примером демократии. 22% считают наоборот.

Опрос проводился с помощью телефонных, личных и онлайн-интервью с помощью Gallup, Langer Research Associates, Social Research Center и Verian.