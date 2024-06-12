В Крыму пьяный российский командир расстрелял солдата, потому что тот не брал трубку 12.06.2024, 7:48

Из автомата АК-47.

В Крыму пьяный командир обиделся на солдата и расстрелял его из автомата, потому что тот не взял трубку, когда командир ему звонил. Об этом сообщил российский паблик ASTRA.

«Будучи нетрезвым, заместитель командира мотострелкового взвода старший сержант Дмитрий Чочумаков в декабре прошлого года стал обзванивать военнослужащих суточного наряда, чтобы проверить качество связи. Один из подчиненных не ответил на звонок командира. После этого Чочумаков отправился к нему в блиндаж. В укрытии между мужчинами произошел конфликт, в результате которого Чочумаков расстрелял подчиненного из автомата АК-47», — говорится в сообщении.

Как выяснила ASTRA, в приговоре военного суда указано, что Чочумаков полностью признал вину и раскаялся.

Российский командир Дмитрий Чочумаков

Фото: Astra

Суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима.