ВСУ уничтожили технику россиян в Белгородской области: уникальные кадры 2 12.06.2024, 7:53

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Под удар попало крупное скопление военной техники.

В Интернете ежедневно появляются новые видео, где запечатлены моменты уничтожения российских врагов на украинской земле.

Однако в данном случае речь идет о профессиональных действиях украинских защитников из батальона ударных беспилотников «АХХИЛЕС» из состава 92-й ОШБр, которые достают врага не только в Харьковской, но и в Белгородской области, сообщает dialog.ua.

В частности, на видео можно увидеть, как бойцы из 92-й ОШБр уничтожают технику россиян на севере Харьковской области, а также на территории России – в Белгородской области.

Украинским защитником удалось уничтожить одну единицу САУ 2с3, четыре единицы ВАТ, а также были поражены одна единица ББМ, два экскаватора, одно укрытие, а также три единицы ОС врага.