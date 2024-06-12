The Telegraph: Путин близок к потере Крыма 12.06.2024, 7:58

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Озвучен план освобождения полуострова c помощью ракет ракет ATACMS.

Нацелившись на захват новых территорий в Украине, российский диктатор Владимир Путин может потерять аннексированный Крым.

Об этом говорится в статье британского журналиста Тома Шарпа The Telegraph.

В октябре прошлого года министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи назвал Черноморский флот России «функционально пораженным» на основе потерь, понесенных ими в результате атак беспилотников и ракет, вызванных действиями сил специального назначения.

«Возможно, на полуострове вообще не нужны украинские «сапоги», а нужно перекрыть артерии для вражеских поставок, усилить давление и ждать, пока не иссякнут ракеты, боеприпасы и основные запасы», — говорится в статье британского журналиста Тома Шарпа.

Отмечается, Путин вынужден «сжигать ресурсы», чтобы удержать остров, не добившись ничего, кроме пропагандистского проигрыша.

«Добавьте к этому фактор неудобства, и Крым станет не просто значительно сокращенной оперативной базой, а переговорным пунктом, имеющим стратегическое значение для всего конфликта», — говорится в статье.

В материале добавили, что сейчас Крым питают две артерии – Керченский мост и новая железнодорожная линия, построенная через сухопутный мост с востока, и оба эти объекта находятся в зоне действия американских ракет ATACMS.