The Telegraph: Путин близок к потере Крыма
- 12.06.2024, 7:58
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Озвучен план освобождения полуострова c помощью ракет ракет ATACMS.
Нацелившись на захват новых территорий в Украине, российский диктатор Владимир Путин может потерять аннексированный Крым.
Об этом говорится в статье британского журналиста Тома Шарпа The Telegraph.
В октябре прошлого года министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи назвал Черноморский флот России «функционально пораженным» на основе потерь, понесенных ими в результате атак беспилотников и ракет, вызванных действиями сил специального назначения.
«Возможно, на полуострове вообще не нужны украинские «сапоги», а нужно перекрыть артерии для вражеских поставок, усилить давление и ждать, пока не иссякнут ракеты, боеприпасы и основные запасы», — говорится в статье британского журналиста Тома Шарпа.
Отмечается, Путин вынужден «сжигать ресурсы», чтобы удержать остров, не добившись ничего, кроме пропагандистского проигрыша.
«Добавьте к этому фактор неудобства, и Крым станет не просто значительно сокращенной оперативной базой, а переговорным пунктом, имеющим стратегическое значение для всего конфликта», — говорится в статье.
В материале добавили, что сейчас Крым питают две артерии – Керченский мост и новая железнодорожная линия, построенная через сухопутный мост с востока, и оба эти объекта находятся в зоне действия американских ракет ATACMS.