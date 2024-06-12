«Командир ранен, поддержки нет. Будем сдаваться» 2 12.06.2024, 12:23

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Российский оккупант записал «крик души» с передовой.

Российские оккупанты все чаще жалуются, что ситуация на фронте для них становится все более тяжелой.

Российский военнослужащий Олег Веснин, позывной «Фикса», после разгрома своего подразделения записал видеообращение, вызвавшее резонанс в социальных сетях.

Военнослужащий 83-й штурмовой бригады ВС РФ, в/ч 71289, г. Уссурийск подробно рассказал о тяжелой ситуации после разгрома. Он находится в одной из лесопосадок, прячась от украинских беспилотников.

По словам Веснина, уже три дня они живут без еды и питья; поддержка со стороны российской армии отсутствует, командир ранен, его силы на исходе.

Военнослужащие испытывают сильную жажду. Один из солдат, позывной «Фара», вероятно, умер, истекая кровью.

Также Веснин сообщил о пятерых раненых и четверых погибших товарищах. Все они сильно изувечены, и никто не пытается их найти или спасти.

«Ноги не идут, и жить хочется. Будем сдаваться. Может, так хоть немного поживем. Ни патронов, ничего, а больше всего хочется пить», - сказал Веснин, плача на камеру.

Он также обратился к своим товарищам и другим военнослужащим с предостережением: «Мужики, если кто-то че-то это увидит, даже не подумайте никакие контракты... Все, опять че-то жужжит (звук дрона, - ред.)...»