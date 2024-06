Умерла знаменитая французская певица, актриса и икона стиля Франсуаза Арди 12.06.2024, 13:30

Франсуаза Арди умерла 11 июня в возрасте 80 лет. В свое время она была одной из знаковых фигур французской моды, музыки и кино.

О смерти Франсуазы Арди сообщил ее сын, французский музыкант, гитарист Тома Дютрон. У себя в Instagram он опубликовал свое детское фото с матерью, подписав его коротко: «Мама ушла».

Смерть Арди наступила вследствие длительной тяжелой болезни. В 2004 году врачи диагностировали у нее рак лимфатической системы, с тех пор певица в течение многих лет проходила лучевую терапию и другие виды лечения болезни. В 2015 году врачи ввели ее ненадолго в искусственную кому, после чего ее состояние ухудшилось: появились проблемы с речью, глотанием и дыханием. В 2021 году Франсуаза Арди высказалась в пользу эвтаназии, обвинив Францию в отсутствии человечности, поскольку не позволяет проводить эту процедуру, пишет The Guardian.

Свой путь на музыкальную сцену Франсуаза Арди начала в 16 лет: родители подарили ей гитару и она начала писать собственные песни. Стиль Арди вдохновленный французским шансоном, поп- и рок-н-роллом, сделал ее одной из ключевых фигур направления yé-yé, который доминировал во французской музыке середины века.

Одним из главных хитов Арди стала баллада Tous les garçons et les filles, написанная в 1963 году. Пластинка с записью песни разошлась тиражом более 2,5 млн копий, она возглавила французские чарты. А в 1963 году Арди представляла Монако на Международном песенном конкурсе Евровидение, заняв пятое место с песней L’amour s’en va.

Среди других популярных хитов певицы Dans le Monde Entier, Comment te Dire Adieu, It Hurts to Say Goodbye и другие.

В фильмографии Франсуазы Арди несколько знаковых фильмов: «Замок в Швеции» режиссера Роже Вадима (1963), "Что нового, кошечка?» режиссера Клайва Доннера (1965), «Гран-При» Джона Франкехаймера (1966) и «Мужское — женское» Жана Люка Годдара (1966).

Кроме того на волне успеха в музыке и кино Арди долгое время была лицом домов моды Paco Rabanne, Yves Saint Laurent и Andre Courreges.