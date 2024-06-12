Тайна сия велика есть Аркадий Дубнов

12.06.2024, 17:02

Аркадий Дубнов

Россия до сих пор не поблагодарила Израиль за освобождения своего гражданина.

Прошло уже два дня, как израильские военные освободили четверых заложников, захваченных террористами ХАМАС на юге Израиля 7 октября 2023 года. Поскольку среди них был гражданин РФ Андрей Козлов, естественно было ожидать, что официальная Москва поблагодарит Израиль за освобождение своего соотечественника, как поступает любое цивилизованное государство в подобных случаях.

Два дня назад я такую надежду и выразил в своих аккаунтах. Но так и не дождался…

Не считать же такой благодарностью комментарий посла России в Израиле г-на Викторова. «Не располагая полной информацией о деталях проведённой Армией обороны Израиля спасательной операции», пишет посол, он «разделяет с родными и близким радость вызволения Андрея Козлова из восьмимесячного плена и желает скорейшего восстановления здоровья и возвращения к полноценной жизни всем спасенным израильтянам».

Затем г-н Викторов напоминает, «что благодаря целенаправленной работе российской стороны ранее уже удалось добиться вызволения трёх российских граждан — Р. О. Кривого, И. А. Татти и Е. Ю. Труфановой, а также нескольких граждан Израиля — пережившей Холокост Я. Адар, невесты А. В. Труфанова С. Коэн и несовершеннолетней дочери российского гражданина Г. Таращански.

Руководство МИД России, российские дипломаты и военные продолжат прилагать последовательные усилия по скорейшему возвращению остающихся в секторе Газа наших соотечественников А. В. Труфанова и А. Г. Лобанова».

Однако, если вы захотите узнать, кто же это «захватил израильтян в качестве заложников» и держит их в плену уже восемь месяцев, российский посол вам этого не скажет. Потому, что «тайна сия велика есть»… В сообщении представляющего Россию дипломата вы не найдете слова: ХАМАС, террорист, нападение, зверства, убийства… Похоже, как-то сами попали израильтяне в Газу и стали там заложниками, типа, сами и виноваты-с.

Ну, не стыдно ли?

Аркадий Дубнов, Telegram