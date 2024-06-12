закрыть
12 июня 2024, среда, 17:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тайна сия велика есть

  • Аркадий Дубнов
  • 12.06.2024, 17:02
Тайна сия велика есть
Аркадий Дубнов

Россия до сих пор не поблагодарила Израиль за освобождения своего гражданина.

Прошло уже два дня, как израильские военные освободили четверых заложников, захваченных террористами ХАМАС на юге Израиля 7 октября 2023 года. Поскольку среди них был гражданин РФ Андрей Козлов, естественно было ожидать, что официальная Москва поблагодарит Израиль за освобождение своего соотечественника, как поступает любое цивилизованное государство в подобных случаях.

Два дня назад я такую надежду и выразил в своих аккаунтах. Но так и не дождался…

Не считать же такой благодарностью комментарий посла России в Израиле г-на Викторова. «Не располагая полной информацией о деталях проведённой Армией обороны Израиля спасательной операции», пишет посол, он «разделяет с родными и близким радость вызволения Андрея Козлова из восьмимесячного плена и желает скорейшего восстановления здоровья и возвращения к полноценной жизни всем спасенным израильтянам».

Затем г-н Викторов напоминает, «что благодаря целенаправленной работе российской стороны ранее уже удалось добиться вызволения трёх российских граждан — Р. О. Кривого, И. А. Татти и Е. Ю. Труфановой, а также нескольких граждан Израиля — пережившей Холокост Я. Адар, невесты А. В. Труфанова С. Коэн и несовершеннолетней дочери российского гражданина Г. Таращански.

Руководство МИД России, российские дипломаты и военные продолжат прилагать последовательные усилия по скорейшему возвращению остающихся в секторе Газа наших соотечественников А. В. Труфанова и А. Г. Лобанова».

Однако, если вы захотите узнать, кто же это «захватил израильтян в качестве заложников» и держит их в плену уже восемь месяцев, российский посол вам этого не скажет. Потому, что «тайна сия велика есть»… В сообщении представляющего Россию дипломата вы не найдете слова: ХАМАС, террорист, нападение, зверства, убийства… Похоже, как-то сами попали израильтяне в Газу и стали там заложниками, типа, сами и виноваты-с.

Ну, не стыдно ли?

Аркадий Дубнов, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова