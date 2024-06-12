Украинская разведка подтвердила поражение двух российских самолетов Су-57 2 12.06.2024, 17:31

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Эти самолеты были поражены впервые.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили поражение двух российских самолетов Су-57 в результате атаки дрона 8 июня.

«Один Су-57 получил значительные повреждения, у другого самолета они легче. Вероятно, его можно будет восстановить быстрее», — заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона «Єдині новини», пишет New Voice.

Юсов отметил, что Су-57 были поражены впервые. По его словам, они являются «сверхновыми» истребителями, а также «гордостью» Воздушно-космических сил страны-агрессора.