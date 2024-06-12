Лишние россияне 4 Альфред Кох

12.06.2024, 17:48

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Альфред Кох

Человеческая жизнь в России ничего не стоит.

Россияне продолжают попытки продвинутся на восточной окраине Часова Яра. И если их усилия на флангах ни к чему не привели, то в своем любимом жанре — «штурм в лоб» — они добились определенных успехов и продвинулись вперед.

Чего это им стоило — история, как говориться, умалчивает. Но согласитесь: странно сильнее самих путинских генералов жалеть их же солдат. Видимо, для Путина эти люди оказались лишними в его плане будущего триумфа России. Поэтому он посчитал хорошей идеей заплатить их жизнями за те сотни метров территории, которые этой ценой получены. Кстати, не факт, что он потом сможет эти сотни метров удержать. Но это уже совсем другой разговор…

Я когда был советским школьником, то в классе восьмом или девятом, мы писали сочинение на тему «Проблема «лишнего человека» в русской литературе 19 века». Наверняка и школьник Володя Путин писал аналогичное сочинение. Тогда он, наверное (как и я) ломал голову и думал о Базарове или дяде Ване, и о том, как же сложна и загадочна тема «лишнего человека»...

А в 21 веке оказалась, что эта проблема яйца выеденного не стоит: если ты считаешь человека «лишним» — его надо убить. Как говорил Великий Вождь и Учитель (еще в 20 веке): «Есть человек — есть проблема. Нет человека – нет проблемы». Мда… Хороший «лишний человек» – это мертвый «лишний человек».

В России много лишних людей. Очень много. Они доставляют Путину только хлопоты. Толку от них — ноль. Для добычи нефти нужны от силы тысяч двести-триста народу. Да и то — лучше бесправных гастарбайтеров потому, что им не нужно будет платить пенсию, для них не нужно делать медицину бесплатной, им не обязательно строить школы и детские сады и т.д.

А все остальные — лишние. Их трупами можно выстилать бескрайнюю украинскую степь, их можно бросать в мясные атаки, под бомбы и пулеметы… И в их смерти для Путина больше пользы, чем в их жизни. Он же еще в самом начале войны сказал: что русскому человеку лучше на войне погибнуть, чем от водки.

Альфред Кох, «Фейсбук»