Украинский FPV-дрон на лету сбил российский беспилотник ZALA
- 12.06.2024, 19:15
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Украинские пограничники показали видео.
Украинские пограничники сбили российский разведывательный беспилотник ZALA при помощи FPV-дрона. Об этом 12 июня в Telegram сообщила пресс-служба ГПСУ, опубликовав видео боевой работы.
В ГПСУ рассказали, что дрон россиян пытался осуществить разведку местности на юге Украины.
«Помешали ему бойцы Одесского отряда [Госпогранслужбы], которые, рассчитав направление движения, использовали ударную «птичку» для сбивания цели. Утратив крыло, БПЛА [оккупантов] упал в поле», – прокомментировала видео воздушного боя дронов Госпогранслужба Украины.