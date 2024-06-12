Украинский FPV-дрон на лету сбил российский беспилотник ZALA 12.06.2024, 19:15

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Беспилотник ZALA был уничтожен в полете украинским FPV-дроном

Фото: mil.ru (архив)

Украинские пограничники показали видео.

Украинские пограничники сбили российский разведывательный беспилотник ZALA при помощи FPV-дрона. Об этом 12 июня в Telegram сообщила пресс-служба ГПСУ, опубликовав видео боевой работы.

В ГПСУ рассказали, что дрон россиян пытался осуществить разведку местности на юге Украины.

«Помешали ему бойцы Одесского отряда [Госпогранслужбы], которые, рассчитав направление движения, использовали ударную «птичку» для сбивания цели. Утратив крыло, БПЛА [оккупантов] упал в поле», – прокомментировала видео воздушного боя дронов Госпогранслужба Украины.