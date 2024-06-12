Обменники Москвы резко подняли курс наличного доллара на фоне санкций США 3 12.06.2024, 20:11

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Достигает ₽200 за доллар.

Некоторые банки существенно подняли курс, по которому у них можно купить наличные доллары. Максимальное значение в обменниках Москвы, согласно сервису «Банки.ру», достигает ₽200 за доллар по состоянию на 19:15 по Минску у Норвик Банка.

Курс покупки евро в ряде обменников Москвы также вырос. Дороже всех европейскую валюту продает Цифра Банк — по ₽160, следует из данных того же сервиса.