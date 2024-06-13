Буданов: Россия перебросила в Крым С-500 13.06.2024, 13:09

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Кирилл Буданов

Это будет экспериментальное использование этого комплекса.

Россия перекинула в Крым элементы нового зенитно-ракетного комплекса С-500. Это будет экспериментальное использование установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские оккупанты пытаются усилить противовоздушную оборону в Крыму. В связи с этим перекидывают новые образцы ПВО.

«Новейшие сейчас элементы С-500 появились. Это в принципе экспериментальное применение их будет. Но они уже появились там (в Крыму, - ред.)», - сказал Буданов.

Руководитель ГУР добавил, что российские оккупанты продолжают использовать Крымский мост для перекидывания прежде всего личного состава войск и некоторых других грузов.

«Керченский мост всегда использовался и используется, и пока он есть, он будет использоваться. То, что паромы основные грузы возятся - да, это правда, но через мост тоже проезжают, и личный состав прежде всего. Грузы - меньше, но для личного состава - это основной путь», - заявил разведчик.