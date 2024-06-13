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Под Гродно заметили редчайшую краснокнижную пчелу

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  • 13.06.2024, 18:07
  • 4,108
Под Гродно заметили редчайшую краснокнижную пчелу

Большая и очень больно жалит.

В деревне Новики под Гродно заметили необычную пчелу. Насекомое сразу притянуло к себе взгляды: особь полностью черная, привычного полосатого окраса нет. Судя по всему, это краснокнижная пчела-плотник. Фотографии опубликовал Newgrodno.by.

«Крупная пчела темного цвета сразу привлекла внимание. Удивили и цвет, и ее размеры», — рассказывает читательница портала.

Кстати, пчела спокойно подпустила людей к себе и даже попозировала для фото. Благодаря этому удалось хорошо рассмотреть насекомое.

Скорее всего, на дачи под Гродно прилетела пчела-плотник. Это очень редкий для Беларуси вид пчел. За последние 10 лет пчелу-плотника лишь несколько раз замечали в Беловежской пуще.

Пчелу не зря называют плотником — она строит гнезда только в мертвой и сухой древесине. Любит, например, старые деревянные дома и даже столбы. Также ее можно встретить в старых лесах с сухостоем.

А вот нарушать личные границы пчелы и пытаться ее поймать не стоит: жалит она намного больнее своих полосатых сородичей. На месте укуса появляется сильный отек. Для аллергиков такой контакт может оказаться смертельным.

Пчела-плотник была внесена еще в первое издание Красной книги (Красная книга БССР, 1981 г.), в 3-м издании Красной книги Республики Беларусь 2004 года статус данного вида в Беловежской пуще определен как требующий подтверждения.

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