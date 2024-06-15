Путин больше не верит в свою победу 2 Иван Яковина, Radio NV

15.06.2024, 14:41

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Экономику РФ «выкинули за забор».

В МИДе Российской Федерации выступил российский вождь Владимир Путин и в преддверии мирной конференции по Украине в Швейцарии решил провести, как мне кажется, дипломатическую спецоперацию и с помощью этой спецоперации перебить повестку дня, общемировую, своей инициативой по Украине.

В своей нынешней речи, в своих условиях, которые он выдвигает по урегулированию ситуации, он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский ушел в отставку и Украину на любых переговорах далее представлял спикер Верховной Рады. Путин говорит, что Зеленский нелегитимный, а Верховная Рада легитимна. Опять же, это полная фигня, это напрямую противоречит украинскому законодательству, но Путину так удобнее думать.

Он говорит, что обязательно предварительным условием начала переговоров с Украиной является уход Зеленского от власти.

По смыслу переговоров, что он предлагает. Говорит, Россия готова хоть сегодня закончить войну, если Украина объявит о своей капитуляции, выведет свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма, и официально от них откажется. Причем откажется и выведет войска не только с тех участков, которые сейчас оккупированы Российской Федерацией, а вообще со всей Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областей и от Крыма, естественно. Звучит это удивительно, на мой взгляд.

Что еще? Он хочет, чтобы «все западные санкции против Российской Федерации были отменены». Естественно, санкции западные очень больно бьют по России, причем с каждым днем все сильнее и сильнее.

На данный момент Россия, если мы берем чисто военные какие-то итоги, она захватила сначала Херсон, потом его потеряла. Город, который, между прочим, вписан в конституцию Российской Федерации. Почти все территории Харьковской области, ранее оккупированные Россией, потеряла. Она потеряла инициативу на фронте, она потеряла сотни тысяч людей, бесчетное количество техники. Причем людей и техники в России больше не становится, наоборот, наблюдается определенный дефицит того и другого.

Но самое главное — Россия потеряла веру в собственную победу, поскольку Путин уже больше не требует отдать ему Киев или хотя бы Харьков. И вообще эти ранее заявлявшиеся вещи, что вся Украина должна быть аж до Львова под российским флагом, что Украины вообще не существует, этого всего Путин уже не говорит. Ему «дайте мне области на юге, на востоке Украины и все, и на этом забудем». То есть требования резко у него сократились.

Я так понимаю, что вся вот эта речь, это какой-то синтез огрызка, черновика ультиматума, который так и не появился из-за срыва российского наступления на Харьков, и попытки запудрить головы участникам встречи в Швейцарии. То есть взяли старый черновик ультиматума, его переработали и пустили в ход, чтобы сейчас перебить повестку в Швейцарии.

Серьезно относиться к выдвинутым Путином условиям перемирия, на мой взгляд, абсолютно невозможно. Это реально выглядит как хохма или как троллинг какой-то. Серьезного тут ничего нет.

Еще, кстати, знаете что он сказал? Если (тут тоже начинается со слов «если») Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения Российской Федерации, далее условия будут другими. Что тут скажешь? Конечно, другими. Условия, скорее всего, будут такие: Россия уйдет со всех оккупированных территорий, начнет выплачивать компенсации, а самого Владимира Путина в клетке будут везти через всю Украину на суд в Мариуполь. Я думаю, примерно такими будут в финале условия.

И сейчас я, кстати, хочу сказать, почему я думаю, что условия будут с Путиным в клетке и с выплатой компенсации. Это новые американские санкции. Эти санкции оказались гораздо умнее и круче, чем все предыдущие. Их действительно можно назвать адскими.

Смотрите, в чем штука. Американцы ударили не по Российской Федерации как таковой, не по ее экономике, а по возможности России торговать с внешним миром, по инфраструктуре внешней торговли.

Суть санкций в том, что экономику России никто не бьет. Ее не душат, не травят, не режут, не взрывают. Нет. Ее просто выкинули, по сути дела, этими санкциями из дружного международного дома, из общего рынка. Выставили на мороз, за забор, на холод. Сейчас американцы будут только щели какие-то закрывать, заколачивать, через которые российский бизнес будет пытаться, проковыряв эти щели, вернуться на рынок, вернуться в этот дом, где семья народов дружно живет и торгует между собой.

На первый взгляд эта вся история с забором и выставлением на мороз звучит не очень страшно. На самом деле, эти меры круче, чем отправка Украине HIMАRSов, ATACMSов или даже F-16.

Американцы, что делали? Они сначала посмотрели, как работает нынешняя военная экономика России. То есть Россия все-таки создала работающую военную экономику, она установилась, она есть, она функционирует. Как она выглядит? У Российской Федерации много нефти, она эту нефть как-то подпольно, открыто — по-разному продает; где-то со скидкой, где-то по нормальной цене, где-то по обычной цене, где-то даже по высокой. На эти деньги Россия покупает дроны, оборудование для производства оружия, компоненты, порох, взрывчатку, само оружие, и дальше продолжает войну.

Американцы решили сломать это дело. Они поняли, что пришлось бы либо бомбить российские нефтяные промыслы, то есть лишить Россию главного источника дохода, либо бомбить иностранных производителей всего того, что Россия закупает на Западе. А это очень много производителей, и начинать войну со всем миром американцы, конечно, не хотят.

Поэтому, американцы ударили в точку между Россией и другими странами. Они ударили по самому процессу обмена нефти на деньги, а деньги — на дроны, порох, компоненты и все остальное. То есть они ударили по торговле.

Если Россию отключить от международной инфраструктуры, мировой финансовой системы, основанной и работающей на долларе, как основной мировой валюте, то Россия не сможет нормально торговать с другими странами. Американцы и запретили российским банкам, российским биржам пользоваться этим благом цивилизации, этим рынком, куда все приходят, чем-то торгуют, чем-то обмениваются и делают это с помощью одной валюты, по понятным правилам.

Что получается? Теперь у Российской Федерации есть товар, но она этот товар, то есть нефть, продать не может, поскольку никто не может отправить ей деньги за товар по электронной системе. Или же у России, например, есть деньги, но она не может эти деньги отправить продавцу, чтобы у этого продавца получить что-то нужное для себя за границей. То есть выясняется, у тебя деньги есть или товар есть, но менять их ты ни на что не можешь.

Понимаете, у Путина и у его людей отобрали саму возможность нормально торговать, то есть менять деньги на товар, а товар на деньги на нормальной человеческой площадке.

Кстати, американцы будут следить не только за тем, чтобы Россия оставалась за пределами этого рынка, за забором, американцы следят еще и за тем, чтобы никто даже там, за забором, к России не подходил. Они уже выкатили огромный список, там сотни и сотни юридических и физических лиц из разных стран, которые уже сейчас наказаны за то, что обходят санкции и торгуют с Российской Федерации. Этих людей и эти компании, как и саму Россию, выкинули с американского рынка и на их примере показали всему остальному миру, всем остальным хозяйствующим субъектам, что будет с каждым из них, если они будут помогать Российской Федерации уходить от санкций. В мире бизнеса попадание в американские черные списки — это практически казнь, это смерть

России запретили пользоваться международными деньгами, то есть долларами, выкинули с глобального рынка на улицу и стали наказывать всех тех, даже на улице, кто к ней подойдет на расстояние ближе одного метра.

Иван Яковина, Radio NV