Чего ждать от белорусского рубля после новых санкций 2 17.06.2024, 8:07

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Прогноз от аналитиков.

На прошлой неделе на российский финансовый рынок прилетел очередной «черный лебедь» – 12 июня Минфин США объявил о введении очередных санкций в отношении российских и иностранных компаний и физических лиц, в число которых вошла Московская межбанковская валютная биржа с ее структурными подразделениями. В связи с этим ММВБ прекратила проведение валютных торгов долларом США и евро, а чуть позже и гонконгским долларом. Каких курсов валют ждать на этой неделе? Об этом в прогнозе от myfin.by.

С большой долей вероятности отечественные банки какое-то время сохранят расширенные спреды, особенно по российскому рублю. Но сам факт отмены торгов долларом и евро на ММВБ не приведет к снижению оборота этих валют.

При формировании курсов в обменниках белорусские банки с большой долей вероятности могут ориентироваться на внутреннюю информацию по обменным курсам, которую они получают по своим каналам от российских коллег. Но, повторимся, не исключено, что в силу снижения спроса на доллары и евро на российском валютном рынке, обменный курс российского рубля может укрепиться.

На текущей неделе будем ориентироваться на курс доллара США на белорусском валютном рынке около USD/BYN 3,2350, но обусловлено это будет в большей степени укреплением доллара на Форексе. По этой же причине евро может дешеветь. Российский рубль остается около RUB/BYN 3,550 за 100 российских рублей.