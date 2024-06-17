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В Беларуси не покажут футбольный матч Украины против Румынии

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  • 17.06.2024, 14:13
В Беларуси не покажут футбольный матч Украины против Румынии

Лукашисты делают вид, что его не существует.

В понедельник на Евро стартует футбольная сборная Украины. Команда Сергея Реброва в 16:00 по белорусскому времени сыграет против Румынии, пишет «Трибуна».

Но смогут ли увидеть этот матч телезрители в Беларуси, где турнир транслирует лукашистские СТВ и «РТР-Беларусь»?

В воскресенье на режимном СТВ появился анонс понедельничных матчей. Вместо ожидаемых трех игр там фигурировали только две – Румыния и Украина куда-то выпали.

Однако утром в понедельник на сайте канала матч стоял в программе передач. Может, в телеанонсе просто кто-то допустил ошибку?

В 10:05 по белорусскому времени на этом же сайте появился анонс игрового дня, в котором нет ни слова о матче Румыния – Украина.

А после 11 часов откорректировали и телепрограмму на сайте, убрав трансляцию украинского матча. Вместо футбола с участием наших соседей появился российский сериал.

Не упомянули об игре и в студии после воскресных встреч. Комментатор «Беларусь 5» Федор Прошкин, который на время Евро с рядом коллег перебрался работать на СТВ, предложил ознакомиться с расписанием матчей на понедельник. «Завтра нас ждет два интереснейших матча», – заявил Прошкин как ни в чем не бывало. Хотя в ближайшее время на чемпионате Европы каждый день проводится по три игры. Какой же матч оказался лишним? Правильно! Игры Румыния – Украина нет не только в программе, но и для комментаторов режимного ТВ.

На сайте второго вещателя Евро «РТР-Беларусь» в анонсе игрового дня также решили ничего не упоминать про матч украинцев.

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