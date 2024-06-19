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Российские самолеты сбросили три бомбы на Белгородскую область

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  • 19.06.2024, 12:30
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Российские самолеты сбросили три бомбы на Белгородскую область

Одна упала возле жилого дома.

Еще три авиабомбы сбросили ВКС РФ на Белгородскую область

Таким образом, общее количество сброшенных Россией бомб на свои и оккупированные территории Украины достигло 103 за последние 4 месяца.

Так, 17 июня 2024 года ФАБ нашли у жилого дома в селе Крапивное Шебекинского городского округа. Еще одну ФАБ нашли в этот же день в поле у села Доброе, сообщили источники ASTRA в экстренных службах региона. 18 июня ФАБ обнаружили в районе села Цепляево-Второе. Во всех трех случаях никто не пострадал.

4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской.

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