Российские самолеты сбросили три бомбы на Белгородскую область 1 19.06.2024, 12:30

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Одна упала возле жилого дома.

Еще три авиабомбы сбросили ВКС РФ на Белгородскую область

Таким образом, общее количество сброшенных Россией бомб на свои и оккупированные территории Украины достигло 103 за последние 4 месяца.

Так, 17 июня 2024 года ФАБ нашли у жилого дома в селе Крапивное Шебекинского городского округа. Еще одну ФАБ нашли в этот же день в поле у села Доброе, сообщили источники ASTRA в экстренных службах региона. 18 июня ФАБ обнаружили в районе села Цепляево-Второе. Во всех трех случаях никто не пострадал.

4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской.