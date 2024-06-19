Откажется ли Москва от ядерного шантажа? Ксения Кириллова

19.06.2024, 14:12

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Никакая эскалация не пройдет для РФ безнаказанно.

Владимир Путин уверяет, что не собирается прибегать к ядерному удару. Однако запугивание Запада до сих пор остается одной из главных стратегий Кремля, пишет СЕРА.

Российская пропаганда уже более десяти лет угрожает Западу нанесением ядерного удара. Еще весной 2014 года один из главных кремлевских пропагандистов, Дмитрий Киселев заявил, что Россия может превратить США в радиоактивный пепел. В последние годы призывы нанести ядерные удары по территории Великобритании, Франции, Польши и других стран НАТО звучат практически ежедневно на центральных телеканалах в топовых политических шоу.

К пропагандистам присоединились и прокремлевские аналитики. Так, год назад почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов написал большую статью, в которой всерьез утверждал, что превентивный ядерный удар по странам Запада «может уберечь человечество от глобальной катастрофы». Следующим шагом процесса запугивания Запада стало демонстративное проведение Москвой учений с тактическим ядерным оружием, страх перед применением которого, как не раз предупреждали эксперты, уже утрачен многими российскими военачальниками.

Тем не менее, в начале июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин призвал своих наиболее радикальных последователей «не упоминать всуе» угрозу применения ядерного оружия, хотя и не исключил возможность изменения российской ядерной доктрины. Прокремлевские Телеграм-каналы сделали вывод, что данное заявление президента повлияет на нарративы военкоров и пропагандистов.

Однако не стоит надеяться, что после заявления Путина шантаж может исчезнуть из риторики кремлевских чиновников и пропагандистов. Российские военные аналитики вполне откровенно сформулировали подход Москвы к взаимодействию с западным миром, заявив, что «противник должен жить в страхе». По их словам, независимо от того, будет ли применено ядерное оружие, «необходимо дать понимание того, что любое посягательство на стратегические объекты России приведет к однозначно фатальным последствиям».

Впрочем, и среди прокремлевских военных экспертов встречаются те, кто, даже повторяя все пропагандистские штампы про зловещий Запад, мечтающий уничтожить «русский мир», настаивает на недопустимости применения ядерного оружия. По их словам, это может стать «просто праздником для наших противников», и Россия в таком случае «войдет в новый мировой порядок в ранге побежденной державы, как Япония и Германия после Второй мировой войны».

Для того, чтобы обосновать сравнение России с гитлеровской Германией, авторам пришлось перевернуть с ног на голову всю историю, утверждая, что Вторую мировую войну начали США, Британия и Франция для того, чтобы «принести в жертву» Германию, Россию и Японию. Однако при всем безумии подобных конструкций очевидно, что главный смысл таких статей – попытка предостеречь российское руководство от бряцанья «ядерной дубинкой».

Однако даже на фоне некоторого изменения пропагандистской установки и развития нарратива о недопустимости ядерных угроз российские власти тут же нашли другой способ наращивания эскалации. Так, на том же самом Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин пригрозил, что Россия может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, где будут наноситься чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Еще одной угрозой, которую активно эксплуатирует кремлевская пропаганда, является угроза «глобального столкновения» России и НАТО. На днях аналитики дискуссионного клуба «Валдай» опубликовали статью о том, что угрозу большой войны следует воспринимать серьезно. По их мнению, риски такой эскалации существенно растут в случае появления на территории Украины военных контингентов стран Альянса или даже использования в войне аэродромов стран НАТО. Такого рода угрозы можно также рассматривать как форму завуалированных ядерных угроз, учитывая, что Путин не раз повторял, что «глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество».

Впрочем, некоторые пропагандисты пытаются заверить россиян, что перспектива войны с Европой хоть и практически неизбежна, но не так уж и страшна. Они рассчитывают на то, что НАТО не будет заступаться за страны, которые решатся напрямую участвовать в российско-украинской войне. По их словам, задача российского руководства здесь – обеспечить «войну с отдельными европейскими странами, а не со всей зарубежной Европой», не выводя театр военных действий за пределы Украины.

В отличие от предыдущих угроз, создается впечатление, что многие в российском руководстве всерьез рассматривают подобный сценарий и считают его желательным для себя. Европейские политики не раз отмечали, что Владимир Путин постоянно пытается проверить единство НАТО, и может всерьез надеяться, что США и страны Европы не заступятся за очередных жертв его агрессии.

Другой вопрос состоит в том, выгодна ли подобная эскалация самой Москве. Даже независимые экономисты признают, что Россия способна выдерживать текущий уровень военных расходов в течение долгого времени. Это позволяет Владимиру Путину поддерживать иллюзию «осажденной крепости», одновременно не провоцируя слишком сильное недовольство населения. Очевидно, что в случае реальной войны со странами НАТО эта ситуация изменится.

Однако не стоит забывать, что российская внешняя политика напрямую зависит от внутренних обстоятельств. В случае, если «патриотический консенсус» начнет ослабевать, как это уже происходило через несколько лет после аннексии Крыма, Путину может понадобиться новый виток эскалации конфликта. В этот момент его желание попробовать на прочность единство НАТО может взять верх. Именно поэтому крайне важно демонстрировать единство Запада в отражении любых вариантов агрессии. Российское руководство должно четко понимать, что никакая эскалация конфликта не пройдет для него безнаказанно.

Ксения Кириллова, «Крым.Реалии»