Оплатил курсы - должен доучиться до конца? 2.06.2024, 6:05

Белорус не согласился со школой иностранных языков.

Мужчина в Минске записался на курсы иностранного и заплатил 899 рублей. Через несколько месяцев он передумал учиться и попросил вернуть за оставшиеся занятия 411,84 рубля. Дело дошло до суда, отмечает «Онлайнер».

Региональное общество защиты потребителей, которое представляло интересы мужчины в суде, просило взыскать со школы уплаченные по договору 505,98 рубля, неустойку 185,33 рубля, компенсацию морального вреда 350 рублей. Кроме этого, в пользу общественного объединения просили взыскать 1305,67 рубля, а также оштрафовать ответчика. В суде представитель общественного объединения уточнил расходы по защите потребителя — 1958,50 рубля. Представитель ответчика исковые требования признал частично.

Суд решил, что школа иностранного должна заплатить больше 3,3 тысячи рублей — в восемь раз больше той суммы, которую мужчина требовал изначально.

Компания должна вернуть 505,98 рубля за оставшиеся уроки, 100 рублей неустойки и 50 рублей компенсации морального вреда. Кроме этого, она должна компенсировать 1958,50 рубля расходов Региональному обществу защиты потребителей, заплатить штраф 411,84 рубля и госпошлину 282,92 рубля.

Суд пришел к выводу, что потребитель может в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если оплатит исполнителю фактически понесенные расходы. Исполнитель должен вернуть деньги за вычетом этих расходов в течение 14 дней, если меньший срок не предусмотрен договором.

В этом случае школа не предоставила доказательств, которые подтверждали бы фактические расходы по оплате каких-либо услуг в интересах истца, поэтому суд пришел к выводу о взыскании стоимости непройденных занятий.

Школа подала апелляционную жалобу, но судебная коллегия оставила решение без изменения.

Решение суда вступило в законную силу.