Во время финального матча Лиги чемпионов на поле выбежал фанат гомельского трэш-блогера 2 2.06.2024, 8:47

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Ему было обещано крупное вознаграждение.

Фанат скандально известного трэш-блогера Mellstroy, который родом из Гомеля, выбежал на поле во время финального матча Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом», который проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, сообщает nashaniva.com.

Парень успел сделать селфи с игроками «Реала» Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором, а затем его задержали.

Ранее Mellstroy обещал выплатить 30 млн российских рублей (около 333 тысяч евро) тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом.

Перед этим, 21 марта, сторонник Mellstroy выбежал на поле во время матча Россия — Сербия на московском стадионе «Динамо», выполняя другой челлендж блогера. Но денег за это он, говорят, не получил. В общем, это фирменный стиль Mellstroy — обещать за что-то деньги, но после обещанное не выполнять или выполнять лишь частично.

Mellstroy — это уроженец Гомеля Андрей Бурим. Скандальную известность он получил в 2020 году, когда во время одного из своих стримов избил девушку. После этого на Бурима завели уголовное дело. В результате ему назначили полгода исправительных работ и штраф.

Некоторое время блогер жил в Дубае, а в феврале этого года переселился в Турцию. Там он скрывался от заведенного уголовного дела за уклонение от службы в армии. Впоследствии он смог решить свои проблемы и вернулся в Москву.