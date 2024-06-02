Эксперт: Трамп на 100% изменит свою позицию по Украине 1 2.06.2024, 9:08

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Дональд Трам

Почему это произойдет?

Бывший президент США Дональд Трамп стопроцентно изменит свою позицию в отношении Украины, а также Тайваня и Китая. Свое мнение эксперт совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев изложил «Еспресо».

По его словам, Дональд Трамп является политиком, который использует внешнеполитические темы для внутриполитического продвижения. И сейчас для него сверхважно одержать победу на выборах, чтобы избежать тюрьмы и исправить свое экономическое и финансовое положение.

Также Краев считает, что Трамп продвигает свою кандидатуру, опираясь на слабости действующей власти. То есть, когда глава Белого дома Джо Байден показывает свою нерешительность в отношении Украины, то его оппонент, конечно, будет говорить, что действовал бы иначе, даже бомбил бы Москву и Пекин.

«То есть, все что он сейчас делает, направлено на то, чтобы показать собственный потенциал и слабости действующей власти», — отметил Александр Краев.