закрыть
2 июня 2024, воскресенье, 10:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Трамп на 100% изменит свою позицию по Украине

1
  • 2.06.2024, 9:08
  • 4,836
Эксперт: Трамп на 100% изменит свою позицию по Украине
Дональд Трам

Почему это произойдет?

Бывший президент США Дональд Трамп стопроцентно изменит свою позицию в отношении Украины, а также Тайваня и Китая. Свое мнение эксперт совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев изложил «Еспресо».

По его словам, Дональд Трамп является политиком, который использует внешнеполитические темы для внутриполитического продвижения. И сейчас для него сверхважно одержать победу на выборах, чтобы избежать тюрьмы и исправить свое экономическое и финансовое положение.

Также Краев считает, что Трамп продвигает свою кандидатуру, опираясь на слабости действующей власти. То есть, когда глава Белого дома Джо Байден показывает свою нерешительность в отношении Украины, то его оппонент, конечно, будет говорить, что действовал бы иначе, даже бомбил бы Москву и Пекин.

«То есть, все что он сейчас делает, направлено на то, чтобы показать собственный потенциал и слабости действующей власти», — отметил Александр Краев.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин