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«Здесь не может быть воздух, как в сосновом бору»

  • 2.06.2024, 9:29
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«Здесь не может быть воздух, как в сосновом бору»

Чиновники шокировали ответом возмущенных жителей Лошицы.

Еще в марте жители Лошицы в мессенджерах и соцсетях писали о неприятном запахе. По версии районных властей, одна из вероятных причин — начало сельхозработ в Минском районе и внесение органических удобрений на полях за МКАД. Однако жалобы продолжают появляться. Ситуацию корреспонденту «Минск-Новости» разъяснили в администрации Ленинского района.

— Жизнь в столичном регионе накладывает отпечаток. Здесь не может быть воздух, как в сосновом бору. Личный и пассажирский транспорт, работа предприятий и организаций… Вместе с тем в Минске действует жесткая система контроля состояния воздуха, в том числе четыре передвижных поста находятся в Ленинском районе. Они берут пробы воздуха и производят замеры примерно по 10 критериям. Согласно информации, которую мне доводят, могу заверить: ни одного случая превышения показателей в текущем году не установлено, — отметил глава администрации Ленинского района Роман Мельник.

Он подтвердил, что в начале весны был период (несколько дней), когда в Лошице ощущался неприятный запах из-за сельхозработ на полях, примыкающих к Минской кольцевой автодороге.

— Жители знают эти периоды, но иногда появляются домыслы, не имеющие ничего общего с действительностью. В Ленинском районе и, в частности, в Лошице нет предприятий, которые могли бы загрязнять воздух. Наверное, специалисты санэпидслужбы смогут более детально осветить данную тему,— сказал Мельник.

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