От агента КГБ до диктатора: как Путин стал во главе РФ 2.06.2024, 9:36

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После проигрыша Собчака карьера стремительно пошла вверх.

Владимир Путин более 20 лет остается у власти в России. Период его президентства ознаменовался ростом коррупции, ограничением свободы слова внутри страны, военными конфликтами, санкциями и международной изоляцией РФ. Агрессивная политика Путина в отношении Украины привела к аннексии Крыма, оккупации восточных областей и полномасштабному вторжению в 2022 году.

Подробнее о биографии Путина и как он стал президентом РФ говорится в материале РБК-Украина.

Из КГБ в администрацию Ельцина

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 в Санкт-Петербурге (на тот момент Ленинграде). Мать пережила блокаду, отец воевал во время второй мировой войны в составе НКВД.

Получил диплом юриста в Ленинградском государственном университете (ЛГУ) и по распределению пошел работать в Первый отдел городского управления КГБ. Позднее прошел обучение в институте КГБ СССР в Москве.

В течение 16 лет был офицером внешней разведки Комитета госбезопасности, директором Дома дружбы СССР и ГДР в Дрездене.

В 1990-м вернулся в Союз, работал помощником ректора в ЛГУ, а затем – в горсовете Санкт-Петербурга. Занимал пост первого заместителя мэра Анатолия Собчака. Был замешан в коррупционных махинациях. Местные активисты и депутаты обвиняли Путина в связях с криминальным миром и расхищении городского бюджета.

После проигрыша Собчака на выборах 1996 года Владимир Путин переехал в Москву, получил должность заместителя руководителя делами президента в секретариате Совета безопасности.

Карьера Путина на госслужбе стремительно развивалась. Через год после приезда в столицу он стал замруководителя Администрации президента России, а вскоре его назначили директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) и секретарем Совета безопасности РФ.

Хочет догнать Сталина? Более 20 лет у власти в РФ

В августе 1999 Борис Ельцин назвал своим преемником Владимира Путина, и тот стал главой правительства.

Перед новым 2000-м годом Ельцин объявил, что покидает пост главы государства «по собственному желанию», а Путин становится временно исполняющим обязанности президента.

В марте 2000 состоялись президентские выборы, на которых Путин одержал победу. Спустя 4 года был переизбран на вторую каденцию.

Данный период нахождения Владимира Путина у власти начался с экономических реформ и усилением давления на оппозицию и СМИ. Во внешней политике в свои первые годы правления поддерживал сближение с Западом, но впоследствии избрал курс конфронтации с США, НАТО и объявил о намерении вернуть РФ статус «великой державы».

Согласно действующему на тот момент законодательству РФ, один и тот же человек не мог находиться на президентском посту более 2 сроков подряд. Поэтому в 2008-м главой России стал Дмитрий Медведев, а Владимир Путин возглавил правительство, оставшись самым влиятельным человеком в Кремле.

На выборах 2011 Владимир Путин снова баллотировался в президенты. Ему удалось выиграть в первом туре. Избирательный процесс сопровождался множественными нарушениями, что вызвало негодование в обществе. Однако видимых результатов протесты не принесли.

В целом, период правления Путина отметился преследованием оппозиции, исчезновением независимых СМИ в РФ, пропагандой войны на государственных телеканалах.

В 2018 Владимир Путин стал президентом РФ в четвертый раз. Спустя два года он инициировал изменения в Конституцию, в том числе для «обнуления» президентских сроков. После вступления их в силу Владимир Путин получил право выдвигать свою кандидатуру на новых выборах.

Очередное голосование состоялось весной 2024 и показало рекордный уровень поддержки – 87%. Однако ряд стран не признали эти выборы и особенно то, что Россия проводила их также на оккупированных украинских территориях. В частности, в МИД Украины заявили, что не видят оснований для того, чтобы считать Путина легитимным главой РФ.

Тем не менее по законодательству РФ, Путин в 5-раз прошел инаугурацию в президенты и «закрепил» за собой должность до 2030 года.

Владимир Путин возглавляет Кремль дольше всех правителей РФ и СССР, за исключением Иосифа Сталина (занимал главные руководящие должности в Союзе с 1922 по 1953). Однако к концу своей 5-й каденции современный диктатор может догнать советского.

Чечня, Грузия, Сирия, Украина. Войны Путина

За годы власти Путина РФ неоднократно инициировала вооруженные конфликты или же участвовала в них якобы для «помощи» дружественным народам.

В 1999 году серия терактов в России стала предлогом к началу второй войны в Чечне. В организации провокаций подозревали ФСБ и лично Путина.

В 2008 году, когда Грузия направила вооруженные силы, чтобы возобновить контроль над Южной Осетией, Россия вторглась в Грузию.

Путин поддерживал диктаторский режим Башара Асада во время войны в Сирии. Российские войска, боевая техника и авиация были активно задействованы в конфликте.

В 2014 году началось военное вторжение России в Украину, которое спустя 8 лет привело к полномасштабной войне.

Во время Революции Достоинства 2013-2014 Владимир Путин поддерживал Виктора Януковича и предоставил ему политическое убежище в РФ. После бегства Януковича и смены власти в Украине Россия отказалась признавать ее легитимность.

В феврале 2014 произошла военная интервенция РФ в Крым, которая завершилась аннексией полуострова. Оккупировав Крым, российские войска при поддержке местных сепаратистов развязали войну в восточных регионах Украины. В Донецкой и Луганской областях состоялся незаконный референдум о создании так называемых республик «ДНР» и «ЛНР». В ходе антитеррористической операции украинским войскам удалось освободить часть территорий на востоке.

Между сторонами конфликта начались переговоры о статусе Донбасса, одним из участников переговорного процесса в рамках «нормандского формата» выступал Владимир Путин. Переговоры не принесли прогресса.

В феврале 2022 Владимир Путин заявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР» и объявил о старте так называемой «специальной военной операции». Ее главными целями глава РФ назвал якобы «прекращение геноцида народа Донбасса», «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины.

24 февраля 2022 российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину с бомбардировками и ракетными атаками, которое продолжается уже более 2-х лет.

Развязанная Путиным война в Украине привела к международной изоляции РФ и масштабным санкциям для российской экономики. Однако кремлевский диктатор не отказался от своих преступных планов, неоднократно использовал ядерный шантаж и продолжает обвинять Запад и НАТО в поддержке Украины.

17 марта 2023 Международный уголовный суд (МКС) в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина из-за незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в ходе военного вторжения РФ.