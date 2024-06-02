Видеофакт: В Гродно вспыхнул конфликт между водителем МАЗа и мотоциклистом 2 2.06.2024, 11:18

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Из-за пробки в сторону Барановичей.

Читатель издания «АвтоГродно» Сергей прислал видео и рассказал о конфликтной ситуации, которая случилась между ним (мотоциклистом) и водителем МАЗа. Сергей видит способ сокращения пробки в сторону Барановичей, но водитель грузовика его идею не одобряет. Дело дошло до вызова сотрудников ГАИ.

Сергей ежедневно ездит на мотоцикле и автомобиле по улицам Советских пограничников и Ткацкой на выезд из Гродно в сторону Барановичей (и обратно).

– С тех пор как после моста через Лососянку на выезде из Гродно установили «лежачих полицейских», время от времени в часы-пик стали образовываться заторы на выезд из города. Порой заторы растягиваются более чем на километр и достигают перекрестка у БСМП, нарушая на нем движение! При этом большую часть этого километра водители стоят в левой полосе улицы Советских пограничников, а ее правая полоса, тупиковая, остается свободной, – отмечает Сергей.

– Если бы все становились равномерно в обе полосы, а в конце правой полосы поочередно, через одного, перестраивались в левую полосу, то заторов на перекрестке у БСМП бы не было. Эту идею я доношу водителям, которые живут в том направлении и хочу донести до читателей «АвтоГродно», – говорит мужчина.

Недавно из-за этой идеи у него случился конфликт с другим водителем.

– Не так давно пробка снова достигла перекрестка у БСМП и, чтобы хоть как-то проехать в сторону улицы Ткацкой, мне пришлось на мотоцикле ехать в правую свободную полосу. Еду, а впереди в правой полосе медленно движется МАЗ. Перед ним все свободно, а он специально едет медленно рядом с грузовиком из левой полосы и не дает проехать вперед тем, кто оказался в правой. Порой он даже останавливался, когда останавливался и грузовик по соседству. Он считает, что делает какое-то благо, но на самом деле лишь усугубляет ситуацию с затором, – рассуждает Сергей.

Так как читатель был на мотоцикле, он смог опередить грузовик и проехал вперед, успев сделать замечание водителю грузовика, когда они поравнялись.

– На этот маневр и мое замечание я получил возмущение от водителя МАЗа, в том числе и непристойные знаки в свой адрес, что заснял на видео. Мне пришлось вызвать ГАИ, показать момент блокировки проезжей части и реакцию в свой адрес. Насколько я знаю, сотрудники ГАИ выписали мужчине штраф за непристегнутый ремень безопасности, что было заметно на видео, – говорит Сергей.

Читатель призывает водителей использовать правую полосу улицы Советских пограничников в те моменты, когда затор растет и достигает перекрестка у БСМП, нарушая на нем движение.