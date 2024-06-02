Может выйти из-под контроля: США сделали важное заявление о войне с Китаем 1 2.06.2024, 11:39

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Ллойд Остин

Глава Пентагона выступил на оборонном форуме в Сингапуре.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что несмотря на стремительную эскалацию напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, война с Китаем «не является ни близкой, ни неизбежной».

Глава Пентагона на оборонном форуме Шангри-Ла в Сингапуре в этом контексте подчеркнул важность возобновления диалога с китайским коллегой во избежание «просчетов и недоразумений», передает Associated Press.

Комментарии Остина были сделаны на следующий день после того, как он более часа встречался в кулуарах с главой Минобороны Китая Донг Джуном. Раскрывать детали разговора глава Пентагона не стал, аде отметил важность самой беседы.

«Пока мы разговариваем, мы можем определить те проблемы, которые вызывают беспокойство, и мы хотим убедиться, что мы разместили «ограждения», чтобы гарантировать отсутствие неправильного восприятия и просчетов ... которые могут выйти из-под контроля. Вы можете делать такие вещи, только если говорите», - сказал Остин.

Реагируя на высказывания президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего накануне относительно конфликтных ситуаций с Китаем на фоне претензий Пекина в Южно-Китайском море, он подтвердил, что обязательства США в отношении Филиппин как партнера по договору являются «железными».

«Есть много вещей, которые могут произойти в море или в воздухе, мы это понимаем. Но наша цель - убедиться, что мы не позволяем вещам выйти из-под контроля без необходимости», - отметил Остин.

Он также сказал, что многие из этих вопросов лучше всего решать путем переговоров, но также заверил, что Вашингтон будет продолжать обеспечивать защиту прав наций в регионе и сохранение ими доступа к своим исключительным экономическим зонам.

«Война или борьба с Китаем, на мой взгляд, не являются ни близкими, ни неизбежными. Лидерам государств-государств нужно продолжать работать вместе, чтобы убедиться, что мы делаем вещи, чтобы уменьшить возможности для просчетов и недоразумений», - сказал американский министр.

Глава Пентагона также ответил за заявления Пекина относительно войны РФ против Украины, о которых китайские официальные лица говорят как об «украинском кризисе», прямо не осуждая агрессию Москвы. Так, Остин отметил, что такой «кризис, очевидно, был вызван тем, что Путин принял решение незаконно вторгнуться к своему соседу».