Переполох в курятнике пропаганды 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

2.06.2024, 11:46

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Мария Захарова

Захарова и Песков заволновались.

Вчера рептильный «Коммерсантъ» ахнул новостью: фонд всенародно любимого в России актера Джорджа Клуни хочет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест пропагандистов из нашей великой страны.

Анна Нейстат, юрист фонда Клуни, сказала:

«Один из способов преследования российских пропагандистов - это обращение к МУС с запросом о привлечении к ответственности и открытии следствия по делу об их причастности к подстрекательству к геноциду».

Анна добавила, что фонд занимается сбором доказательств и их передачей в МУС. То есть, «дело на мази». Если все получится, то «закрытый ордер» означает следующее – тому, кого планируют задержать, об этом неизвестно. Поехал он, скажем, в страну, где на него нет санкций, а там его по ордеру и возьмут в оборот.

Сегодня взволновались Захарова и Песков, кинулись на защиту журналистов. Но при чем здесь они? О журналистах речи нет, ясно говорится о пропагандистах. Это другая профессия. Песков с Захаровой тоже, кстати, из нее. Как бы ни назывались их официальные должности, они заняты пропагандой. Поэтому они и о своей судьбе переживают. Что понятно.

Да что переживать? Пропагандисты, считай, люди военные, с «приравненным к штыку пером», да и страна сражается. Кроме того, зачем пропагандистам за границу, где их могут задержать? У нас страна большая. Можно отдыхать на курортах Белгорода, в Мариуполь с Севастополем отправиться. Конечно, экстремально. Но кому сейчас легко?

Кстати, «коммерсы» повторяют ту же ошибку, что Песков с Захаровой. У них в заголовке говорится о «журналистах», а в тексте сообщения ясно сказано, что речь идет о пропагандистах.

Захаровой и Пескову не грех было бы почитать, какую роль сыграло в геноциде в Руанде «радио ненависти» - «Радио тысячи холмов». Если на их позицию встать, там тоже «журналисты» работали. Хотя эта организация целенаправленно готовила одно из самых чудовищных преступлений прошлого века.

Да и материалы Нюрнбергского процесса Захаровой и Пескову стоит изучить. Ведь ДБ-«дипломатия» «все уши прожужжала» в прошлые годы о Нюрнберге, что надо помнить и знать, что там было.

Мы прилежно изучили по их совету черный трехтомник, изданный в СССР. Там главного редактора газеты «Штурмовик» Юлиуса Штрейхера к смертной казни приговорили. Причем, исключительно за пропаганду. Он что, тоже «журналист»? Ответьте, Песков с Захаровой.

Правда, пропагандиста Ганса Фриче трибунал в Нюрнберге оправдал, но его за другие преступления комиссия по денацификации осудила на 9 лет заключения. Так что получил по заслугам поджигатель войны, пропагандист «немецкого мира».

Кстати, нацистский пропагандист, преступник Штрейхер среди прочих наград, имел СС-овский «шеврон старого бойца» V. Носил этот Ehrenwinkel der Alten Kämpfer на рукаве. Доносился до Нюрнберга. А вот сказали бы ему где-нибудь в 1939-м, что так все закончится. Он бы, небось, только рассмеялся.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»