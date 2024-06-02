«Забежал в помещение — а там настоящий бурят сидит» 2.06.2024, 12:01

Воины 58-й бригады ВСУ рассказали, как уничтожили штурмовую бронегруппу россиян.

Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Александр (псевдо Шустрый) и Виталий (псевдо Малюк) в ближнем бою ликвидировали штурмовую бронегруппу россиян, уничтожив два танка и БМП, а также кучу пехоты.

Об этом рассказали в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского, передает Цензор.НЕТ.

«Мы использовали по танкам все выстрелы к гранатомету Carl Gustaf. Я присел перезарядить автомат, поднимаюсь, а совсем рядом возле меня - российская БМП. Взялись за советский РПГ-7. Подожгли броню. Вылезает и убегает десант, а один бородатый мужик с башни прикрывает своих из ручного пулемета. Кажется, я ему в грудь попал, потому что он был без бронежилета и сразу сполз в пылающую машину», - у «Шустрого», 28-летнего Александра из маленького житомирского села Юрово до сих пор горят азартом глаза, когда он вспоминает детали недавнего боя.

То, что «Шустрый» сделал с напарником «Малюком», черноволосым Виталием с Полтавщины, иначе как чудом назвать трудно. В ближнем бою они буквально умножили на ноль штурмовую бронегруппу россиян, уничтожив два танка и БМП, а также кучу пехоты.

«Мы защищаем это маленькое село с марта, - рассказывает «Шустрый», - В апреле начались вражеские штурмы. Четко по графику: в 5 утра и в 6 вечера. Набили их много. Где-то под 60 единиц техники сожжено. Потом они затаились на пару недель. Просто обстреливали и бомбили. Но мы знали, что россияне готовятся и накапливают новую броню. И вот началось прямо в обед. Танки, БМП, БТРы с пехотой. Накат за накатом. Самое массовое, что было до этого. Много наши уничтожили еще на подъезде, потому что мощно работала артиллерия, реактивные системы «Град», дроны. Первую волну разгромили, я кофе выпить не успел, как поперли следующие штурмовики. Возле нас ехали два танка и БМП. Я решил сначала разобраться с танками. Много пришлось стрелять, потому что россияне поставили защитные решетки. Попадаешь в нее, а танк начинает крутиться на месте и не могу сделать выстрел туда, где было поражение. Но технику остановили. Далее жгли БМП уже из РПГ-7. Еле успели спрятаться, потому что она была с полным боекомплектом и взрывы были мощные. По вражеской пехоте потратили магазины, немножко постреляли из РПГ осколочными выстрелами, а потом забросали россиян гранатами».

«Я забежал в помещение, а там настоящий бурят сидит, - вспоминает «Малюк», - Он дергает рукоятку затвора, а автомат ржавый и не работает. Мы его и взяли в плен. Связали и передали пехотинцам. Он кажется под кайфом был, плюс в кармане нашли что-то типа пластилина - это бурят к сигаретам добавлял. Честно, знали, что московиты алкаши, но к наркоману был немножко не готов».

«Сейчас ребята отдыхают и восстанавливаются после контузий. Они немножко поработают с новобранцами, передавая им боевой опыт, после чего поедут в желанный и заслуженный отпуск», - отмечают в бригаде.