Редкое открытие: рыбак нашел доисторическое существо, которому около 10 миллионов лет 2.06.2024, 12:09

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Ранее его находили только в четырех американских штатах.

Житель Флориды обнаружил останки доисторического монстра, возраст которого может составлять 10 миллионов лет. Об этом пишет The Daily Mail.

29-летний Алекс Лундберг нырял со своим другом недалеко от Венис-Бич и нашел на дне бивень мастодонта.

По словам Лундберга, бивень принадлежал дальнему родственнику шерстистого мамонта.

Эксперты из Музея науки и природы Бишопа Брадентона подтвердили открытие, которое назвали «сверхредким», потому что в этом районе, как правило, находят только доисторические акульи зубы и обломки бивней мамонта.

Лундбергу еще понадобится сообщить о своих открытиях Музею естественной истории штата Флорида, чтобы определить, имеют ли они какую-либо научную ценность.

Бивни мастодонта, длина которых обычно составляет всего несколько дюймов, продаются за 20–350 долларов. Однако Лундберг допускает, что стоимость найденного артефакта может быть около 5 тыс. долларов

Дайвер сказал, что бивень мастодонта не развалился на части, когда он поднял его с морского дна. Он искал окаменелости возле Венис-Бич в течение пяти лет и сказал, что этот район известен тысячами окаменелых зубов акулы, возраст которых оценивается примерно в 10 миллионов лет.

Мастодонт жил 5,4 миллиона лет назад и считается вымершим родственником современного слона. Эти животные были широко распространены по всей Северной Америке около 10 000 лет назад.

Окаменелости обычно находят в хорошо сохранившихся отложениях эпохи плиоцена (с 5,3 до 2,6 млн лет назад) и последующего плейстоцена, который начался примерно 2,6 млн лет назад и завершился 11 700 лет назад.

Окаменелости мастодонта, включая бивни, кости и черепа, обычно находят только в четырех американских штатах: Индиане, Колорадо, Калифорнии и Нью-Йорке. Поэтому находка во Флориде представляется весьма необычной.