Россия перебросила в направлении Бердянска колонну «КАМАЗов» необычного цвета 2.06.2024, 12:17

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Советник мэра Мариуполя указал на интересный нюанс.

Российская оккупационная армия продолжает перебрасывать военную технику на Бердянское направление. Накануне в сторону временно захваченного города враг перебросил колонну грузовиков «КАМАЗ» в песочном камуфляже.

В сети обратили внимание, что такой камуфляж используют в Африке. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты перебрасывают в Бердянск практически новую технику, как будто с завода. При этом Андрющенко добавил, что появление африканского камуфляжа под Бердянском вызывает множество вопросов.

В то же время он подчеркнул, что на большом вражеском полигоне в районе села Бабах-Тарамы Донецкой области уже третью неделю подряд не отмечается никакой активности. Андрющенко добавил, что оккупанты затихли после взрывов и разоблачения партизанами попытки построить новую базу. По его словам, появление техники в песочном камуфляже свидетельствует о наличии у российских оккупантов проблем с резервами.