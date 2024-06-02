«Сказала, что я должен как-то заслужить ее возвращение» 2.06.2024, 12:25

Истории белорусок и белоруса, у которых свадьба сорвалась меньше чем за месяц до назначенной даты.

Хотя сегодня в Беларуси практически каждый второй брак распадается, многим все равно хочется верить, что именно с ними случится то самое «раз и навсегда». Особенно когда уже и отношения длятся долго, и свадьба давно запланирована, и вообще все вроде бы хорошо. Но иногда чутье подсказывает, что роспись лучше отменить.

«Зеркало» нашло людей, у которых все так и сложилось: белорус и белоруски рассказали, как и почему их торжества отменились меньше чем за месяц до назначенной даты.

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«Деньги не вернули: в договорах предусматривалась отмена минимум за месяц до начала»

24-летняя Мария начала отношения с 26-летним Сергеем больше трех лет назад. За это время они пришли к тому, что хотят завести ребенка. Сказано — сделано: Мария забеременела. Тогда же начались разговоры о том, что надо расписаться. Но о пышной свадьбе пара и не думала.

— Скорее, между нами был рациональный договор: даже кольцо мы ходили выбирать мне вместе. Да и «предложения» как такового не было. Все шло так, словно мы и должны были расписаться рано или поздно. Конечно, о формате свадьбы были разговоры, но я сразу предлагала просто сходить в ЗАГС, и все, — вспоминает Мария. — Но когда мы рассказали о том, что хотим тихо расписаться и пойти в ресторан как обычно, родители Сергея сказали, что у их сына «все должно быть по-человечески».

Тогда Мария стала планировать большое торжество. Но меньше чем за месяц до свадьбы, как говорит собеседница, она с Сергеем «немного повздорила».

— Он сказал, что «я хотела много и сразу». В итоге собрал вещи и ушел — с тех пор даже не позвонил ни разу. Свадьба была запланирована на начало июня, — отмечает Мария. — Причем, скорее всего, он имел в виду не реально мои «запросы», а то, что и свадьбу надо делать, и куда-то на отдых ехать, и ребенок скоро будет, и с жильем надо решать вопрос. Своего у него не было: он жил то у меня, то у мамы.

При этом Мария и Сергей уже успели оставить предоплату за различные услуги, а также разослать пригласительные. Все это пришлось отменять.

— Я платила только за ЗАГС и за пригласительные, еще внесла предоплату за макияж. За ЗАГС можно будет вернуть, но надо заявление ехать писать. Сергей платил за все остальное: по 100 долларов ведущему, кейтерингу, декоратору, фотографу. Насколько я понимаю, эти деньги ему не вернули, потому что в договорах предусматривалась отмена минимум за месяц до начала мероприятия, — говорит Мария.

По словам собеседницы, о ее состоянии и будущем ребенке интересовался только отец Сергея.

— Говорил, если нужно, то поможет, что от ребенка не отказывается. Но я не пыталась пользоваться этим и не хочу, — заявляет Мария. — У нас с Сергеем остались общие друзья: с ними я общаюсь. Они сказали, что в шоке от случившегося, и остались на моей стороне. Сергей им толком не объяснил, что произошло. Сказал просто: не сошлись характерами, и все. Если честно, если бы он вернулся, то я бы его простила, скорее всего. Все ошибаются, а я его очень сильно люблю.

Несмотря на то, что свадьбы не будет, Мария все равно собирается родить ребенка.

«Не было никаких признаков, что все сорвется»

Эдуард расстался со своей невестой Светланой за пару недель до свадьбы. Торжество было запланировано на лето 2012-го.

— До несостоявшейся свадьбы мы были знакомы с любимой более двух с половиной лет, — рассказывает мужчина. — Были, конечно, ссоры, хотя обычно она первая возвращалась, называла себя «моей девочкой». Но с ее стороны ощущалось некое недовольство моим материальным положением.

Однажды, признается собеседник, он решил проверить свою партнершу. На сайте знакомств, где уже был ее профиль, создал анкету «успешного молодого человека» и написал Светлане.

— Она согласилась на первую встречу! Тогда казалось, что это конец отношениям, но я не смог их разорвать: меня очень тянуло к ней. Я решил, что этот случай подтвердил: несмотря ни на что, я ее очень сильно люблю. Мы простили друг друга и, поговорив по душам, снова сошлись, — вспоминает мужчина. — А вскоре я предложил ей создать семью. Она была очень счастлива и каждый день грезила подготовкой к свадьбе. Так что в конце вроде бы и не было никаких признаков, что все сорвется.

Незадолго до торжества друг Эдуарда предложил ему развеяться и на две недели съездить в Крым мужской компанией — отдохнуть в палатках «дикарями». Наш собеседник согласился, но постоянно был на связи со Светланой, созванивался каждый день.

— На второй неделе отдыха я заметил, что она охладела ко мне в разговорах по телефону, — говорит Эдуард. — Чувствовалось нежелание говорить со мной, а уже в поезде, когда я возвращался домой, она мне сообщила, что уходит от меня и дома ее не будет… Мол, если я захочу, чтобы она вернулась, то я должен как-то «заслужить» ее возвращение.

Эдуард не стал пытаться вернуть невесту и отменил свадьбу. Расходы вышли, по его словам, незначительные: лишь оплата ЗАГСа и бронь в ресторане. Гостей было чуть больше десятка и в основном со стороны Светланы, так что Эдуард до сих пор не знает, как они отреагировали на новость об отмене росписи.

— В день нашей несостоявшейся свадьбы мы встретились, и она призналась, что у нее есть другой. Скорее всего, она познакомилась с ним как раз во время моего отдыха и стала «торговаться за себя», — рассуждает мужчина. — Я же не хотел прогибаться, ценил свою независимость и поэтому не стал играть в эту игру. Мне показалось, что основная причина такого поведения — это ее незрелость. Она была на пять лет меня младше и часто словно старалась манипулировать мною, чтобы я еще больше о ней заботился.

При этом Эдуард признается: около семи лет назад он снова встретился со Светланой и они даже снова сошлись на пару месяцев.

— Тогда я убедился, что у нее действительно своеобразный и даже детский взгляд на жизнь, который мне точно не подходит. В одном из телефонных разговоров она сожалела, что у меня «стиль в одежде не солидный, носишь майки вместо рубашек», — приводит пример Эдуард.

Беларус говорит, что с тех пор значительно «расширил свои горизонты восприятия» и теперь брак ему в принципе неинтересен.

«Вельмі ўдзячная яму, бо ён усё ж такі не паспеў сапсаваць мне маладосць і ўвогуле жыццё»

Сейчас 36-летняя Татьяна счастлива замужем и стала мамой. Но ее жизнь могла сложиться совсем иначе. Когда белоруске был 21 год, она познакомилась с Вадимом, который был на несколько лет старше. У молодых людей закрутился роман, продлившийся около четырех лет. Но отношения складывались непросто.

— Вадзім мяне маральна прыдушваў — і мяне гэта бянтэжыла, таму што ў сваёй сям'і я такога не бачыла, — рассказывает Татьяна. — А ён свае паводзіны матываваў тым, што, наадварот, не бачыў у сваёй сям'і нічога добрага — значыць, гэта нармальна.

Сейчас, с высоты своих лет, Татьяне сложно сказать, что именно удерживало ее в таких отношениях. По предположениям собеседницы, дело в молодости и неопытности: в ее случае любовь к себе заместилась «любовью» к Вадиму.

— Думалася, што гэта я нешта раблю не так, што «сама вінаватая». Гэта стандартная гісторыя. Ён жа не лічыў, што быць шчырым — гэта нармалёва, жыў па сваім графіку і ўяўленнях, дзе мне месца не было. Жанчына для яго — гэта дом, свежая ежа і вечнае чаканне, і не больш. Быў закрытым, павагі не было, — перечисляет Татьяна. — Як прыклад, аднойчы Вадзім не прыйшоў з працы. Дома ўвогуле не ночыў, а назаўтра днём патэліў і сказаў, што паехаў у камандзіроўку, проста забыўся папярэдзіць. А на мае прэтэнзіі даў стандартны адказ, маўляў, нічога страшнага, усё ж добра, так атрымалася, прымі гэта.

По таким моментам Татьяна начала догадываться, что Вадим ей изменяет. После начала отношений к тому моменту уже прошло пару лет. А позже появились и доказательства неверности.

— Аднойчы я ўключыла свой камп’ютар, пакуль ён адпачываў пасля працоўнага дня. Убачыўшы паведамленне ў скайпе, я зразумела, што гэта яго акаўнт і ён адтуль не выйшаў. Само паведамленне было ад жаночага імя і даволі адназначнае. Я падышла да Вадзіма і ўрэзала па твары, — признается собеседница. — Пасля сышла да сяброўкі, ён і адрэагаваць нават не паспеў. Цягам некалькіх тыдняў ён вяртаў мяне дадому, плакаў і прасіўся назад. І я, дурная, прабачыла. А не трэба было.

Уже после того случая Вадим даже предложил Татьяне выйти за него. Она говорит, что согласилась: решила поверить в искренность извинений и в то, что подобного больше не повторится. Но уже незадолго до свадьбы заметила: ее жених постоянно грустный. На прямые вопросы о том, что случилось, он не отвечал.

— Ну, а за дзень да вяселля Вадзім сказаў, што не любіць мяне. Так і скончылася гісторыя недалюбові. І я вельмі ўдзячная яму за гэта, бо ён усё ж такі не паспеў сапсаваць мне маладосць і ўвогуле жыццё, — рассуждает собеседница. — Бо, наколькі ведаю, лёс ягоны склаўся вельмі цікава: ён займаўся нейкімі фінансавымі махінацыямі і зараз знаходзіцца ў вышуку. Не зайздрошчу ягонай сям'і, калі яна ў яго ёсць.

В денежном плане отмена свадьбы не сильно отразилась на бюджете Татьяны: планировалось небольшое торжество примерно на 30 человек. Заготовки еды, которые уже были сделаны в ресторане, белоруске вернули — как и остаток денег. А вот заказанное платье Татьяна просто выбросила в мусорку.

— Госці прыфігелі, канешне. Мая мама шкадавала мяне, але, з іншага боку, і ўзрадавалася, — вспоминает Татьяна. — У пашпартах у ЗАГСе ўжо паспелі паставіць штампы пра шлюб загадзя — наверх прыйшлося ставіць яшчэ адзін, пра ануляванне. А праз тыдзень я ўжо набыла квіткі ў Італію і паехала гуляць. Калі забірала з кватэры Вадзіма апошнія рэчы, ён сказаў, што сумуе па мне і па котцы, якую я забрала. Але мне ўжо было ўсё адно.