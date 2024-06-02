Зеленский: Разрешения США бить по территории РФ из HIMARS недостаточно 5 2.06.2024, 12:49

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Владимир Зеленский

Президент Украины пояснил свою позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что разрешение США бить по территории РФ из артиллерийско-ракетных систем повышенной мобильности HIMARS является недостаточным для поражения всех видов российского оружия, из которого наносятся удары по гражданскому населению в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с представителями иностранных СМИ на полях конференции «Диалог Шангри-Ла». В частности, у президента спросили, какие именно ограничения установили Соединенные Штаты на использование американского оружия для ударов по территории России.

Как разъяснил Зеленский, сначала надо технически понять, как происходит война на границе с РФ, где стоит российская артиллерия и дальнобойное оружие. Также Россия наносит удары из комплексов С-300 и имеет 10 тысяч ракет. В частности, для примера, Россия наносит удары по гражданскому населению города Харьков.

«Разное оружие там находится и они не убирают это оружие, потому что знают, что Украина не может наносить удары западным оружием по территории Российской Федерации. Даже если они просто бьют этим оружием», - сказал Зеленский.

В то же время, он сказал, что Украина уже находится в войне много лет, но не наносит удары по гражданскому населению России.

«А то что Россия по нам бьет - все это видят и видят тысячи погибших... Когда мы говорим позволить нам бить по технике Российской Федерации, которая находится на границе, бить нам по некоторым военным аэродромам именно откуда поднимаются ежедневно и каждую ночь самолеты воздушного флота Российской Федерации и стреляют по нам различными ракетами, по гражданской инфраструктуре - чисто дамбы, энергетика, школы, университеты», - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что если говорить о военных целях, то для россиян больницы, где находятся гражданские и военные, являются военной целью.

«Мы благодарны президенту Байдену за то, что они недавно позволили использовать HIMARS в Харьковском регионе по границе с Украиной. Достаточно ли этого? Нет, потому что я вам привел пример аэродромов, откуда Россию постоянно бьет совершенно спокойно и спокойно зная, что Украина не бьет в ответ. Нет соответствующих систем и нет соответствующих разрешений», - подчеркнул Зеленский.