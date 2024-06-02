Витек-скандалист Телеграм-канал «СерпомПо»

2.06.2024, 12:57

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Виктор Орбан

Медведев вообще хулиганит, под стол падает — и ничего.

Премьер Венгрии Виктор Орбан вновь выступил «с особым мнением». Объявил, что Венгрия хочет помешать Европе «вступить в войну с Россией».

Заявления, действия Орбана на ход событий влияния не оказывают. Где-то и что-то тормозится, но «процесс идет», облокотившись на орбановскую демагогию.

Но все же надо найти какой-то образ поведению Орбана. Раз за разом одно и то же.

Собираются на праздник гости и кто-то за столом начинает скандалить, слегка выпив. Вилка ему не того размера, блюдо не нравится, чай не принесли. Сидит на краю стола, бубнит. Соседи на него смотрят, пожимают плечами. Кому-то надоедает и возникает вопрос: «Может вывести его из-за европейского стола?»

Но иные возражают: «Не надо. Пусть сидит. Это же Витек-скандалист. Все к нему привыкли. На него не обижаются. Вон, у русских, есть на их банкете какой-то Медведев. Тот вообще хулиганит, под стол падает и ничего! Поднимут, отряхнут, вновь усадят. Наш бубнила-Витек по сравнению с ним ангел».

Телеграм-канал «СерпомПо»