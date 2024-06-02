ISW: Россия собирается атаковать Харьков с третьего направления 2.06.2024, 13:14

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Войска оккупантов находятся на расстоянии часа езды.

Российское командование собирает живую силу и технику для открытия еще одного направления боевых действий на северо-запад от Харькова. Враг может перебросить подразделения из-под Волчанска и Липцов, чтобы растянуть фронт на востоке и ослабить ВСУ. О деталях нового российского наступления говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аналитики собрали сообщения о сосредоточении российских частей у северных границ Харьковской области. В частности, об этом говорил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов С его слов, враг имеет достаточно возможностей, чтобы перебросить на новое направление подразделения, которые воюют в Волчанске и Липцах. Кроме того, приводятся слова президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил о российской группировке: ее, по оценкам, могут бросить на Харьков или Сумы. В отчете ISW указано, что под угрозой — поселок Золочев. Также назвали, зачем россиянам новое направление боевых действий: чтобы расширить фронт и растянуть украинские подразделения.

«Российское сосредоточение вблизи Золочевского направления и возможные наступательные операции в этом районе, вероятно, имеют целью дальнейшую фиксацию и перетягивание украинских сил вдоль широкого фронта на севере Харьковской области», — написали на ISW.

Золочев — поселок в Богодуховском районе к северо-западу от Харькова, в котором до войны прожило около 6,5 тыс. человек. Расстояние до областного центра — около 30 км по трассе Т2103. Это расстояние можно преодолеть менее чем за час (ориентировочно). До российско-украинской границы — около 13-15 км (по прямой).

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ, опубликованном 1 июня, не детализируют ситуацию на Харьковском направлении. Единственная информация — о массированных ударах управляемыми авиабомбами, которыми россияне ударили по Харькову, Большим Проходам, Русской Лозовой, Пятихаткам, Чайковке, Ветеринарному.

Тем временем враг пытается продолжить штурмовать в направлении Липцов и в Волчанске, ранее писал Фокус. Бойцы ВСУ рассказали, что россиян удалось остановить под Липцами. Украине важно удержать местность возле этого села, поскольку это возвышенность, в случае оккупации которой у ВС РФ появится возможность бить по Харькову. Бригада «Лють» Нацполиции держит оборону в Волчанске: на видео с места событий показали, как ведут уличные бои.