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В Беларуси задержан экс-игрок КВН

  • 2.06.2024, 13:38
  • 1,560
В Беларуси задержан экс-игрок КВН
Кирилл Аллахвердян

За съемки в милицейской форме.

Силовики задержали ведущего Кирилла Аллахвердяна. Его обвиняют в «содействии экстремистской деятельности» из-за того, что на видео «Белсата» он был снят в милицейской форме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале правозащитный центр «Весна».

Аллахвердян известен как игрок клуба Веселых и находчивых. Он играл в Первой лиге Междунадного союза КВН, в 2015—2016 годах — в высшей лиге (команда «Лучшие друзья»).

Также являлся участником «Comedy Баттл. Без границ» (телеканал ТНТ) и других юмористических проектов. В последнее время работал сценаристом и ведущим.

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