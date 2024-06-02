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В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание

  • 2.06.2024, 13:54
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В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание

Жилой дом был построен в 1988 году.

В Стамбуле (Турция) в воскресенье, 2 июня, около 08:40 обрушилось трехэтажное здание (по другим данным - четырехэтажное), расположенное на пересечении улиц Беледие и Гечит в районе Кючукчекмедже. Под завалами оказались девять людей, была организована спасательная операция.

Как передает Gazete Duvar, причина разрушения неизвестна. На месте ЧП работали полиция, пожарная служба и медики.

По информации на 10:00, удалось спасти семь потерпевших. Двое из них получили тяжелые ранения. Поиски еще двух граждан продолжались.

Губернатор Стамбула Давут Гюль лично осматривал место инцидента и сделал заявление для прессы. Он сообщил, что здание было построено в 1988 году. Причину обрушения предстоит выяснить экспертам.

Фрагменты конструкции упали на припаркованные рядом автомобили. Ущерб был нанесен и проезжающему мимо общественному автобусу.

По данным TRT Haber, один человек выбрался из-под завалов самостоятельно и передал поисково-спасательной группе информацию о тех, кто оставался внутри.

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