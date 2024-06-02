В России массовые лесные пожары: после потопов на Сибирь обрушилось новая стихия 2.06.2024, 14:11

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Эксперт назвал причину.

Россию накрыла новая разрушительная стихия, связанная с резким всплеском лесных пожаров. Сразу несколько сибирских регионов полыхают огнем, а очевидцы публикуют в социальных сетях видео горящих лесов и населенных пунктов.

Российский экономический аналитик Анатолий Несмиян отмечает, что российские вороватые и некомпетентные чиновники полностью развалили систему предупреждения и реагирования на природные и стихийные бедствия.

Именно поэтому зимой в России порывы теплотрасс и замерзающие города, а весной и летом потопы, наводнения и лесные пожары.

В российском Забайкалье в Сибири сгорело уже в 2 раза больше леса, чем в прошлом году, и российская тайга продолжает полыхать. Регион занимает первое место по количеству лесных пожаров в стране. С начала года и до 31 мая там произошло 459 лесных пожаров. На втором месте — Иркутская область.

«Прорывы теплотрасс и заморозка целых городов остались в зиме, потопы и наводнения ушли вместе с весной, лето страна встречает разгорающимися пожарами. Конечно, очень хочется все списать на природу и стихийные бедствия, но перед нами в чистом виде развал систем предупреждения и реагирования на природные и стихийные бедствия. Плюс варварская и хищническая хозяйственная деятельность, помноженные на дикую коррупцию сверху донизу. Тут никакая природа и в подметки не годится - алчное и бестолковое ворье на порядки опаснее любого мороза или пожара», - подчеркивает Анатолий Несмиян.