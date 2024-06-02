«Бабушки спят на долларах» 2.06.2024, 14:27

Фото: pixabay.com

Минчанку шокировали цены на пионы в переходе.

Белоруска опубликовала в TikTok видео, где рассказала о том, что захотела «помочь бабушкам» у Комаровского рынка. Девушка собиралась сделать жест доброй воли и купить у старушек пионы — цветы, которые в начале июня буквально наводняют социальные сети. Однако, узнав стоимость букета, минчанка осталась в шоке: такого она точно не ожидала.

«Мои дорогие, хотите прикол?» — такими словами белоруска начала короткий ролик, в котором поделилась недавней историей и заодно своим негодованием. Девушка приехала на столичный Комаровский рынок, чтобы приобрести «фруктики и ягодки», после чего в подземном переходе увидела бабушек, продающих цветы. Минчанка захотела помочь и купить букет пионов, однако цена ее поразила настолько, что делать этого она в итоге не стала.

За один цветок продавцы хотели 7 рублей, а за небольшой букет из пяти штучек, соответственно, — «35 рубасов», как выразилась автор ролика. При этом девушка отметила, что не знает, «насколько это энергозатратно» — выращивать пионы на участке. Также она не уточнила, были это «обычные» цветы с грядки или импортные, клубни которых действительно стоят недешево.

«Пион пиону рознь. Есть сорта, где одна деляночка корнеклубня стоит 70-90 рублей. Такие пионы в срезке не могут стоить 3 рубля. Но, конечно, это не дачные простые пионы», — написала в комментариях одна из пользовательниц TikTok.

«Это сорняк, на кладбищах растут…» — отметила под видеороликом другая белоруска. Еще одна, то ли в шутку, то ли всерьез, дополнила:

«Предположу, что бабушки режут на кладбищах и продают на Комаровке».

«Уверена, отъехать от Минска в любую первую деревню, в первый дом постучать и попросить букетик… Вы если скажете, что плачу 35 рублей… Вам весь огород срежут!» — написала под роликом еще одна женщина.

«Маленький букетик ландышей — 10 рубасов. Офигеть можно! Сегодня хотела купить, но не 10 рублей. Начала уходить — крикнула, что отдаст за 5. Когда достала 10 рублей, говорит 10 давай. Офигели вкрай», — возмутилась в комментариях белоруска.

«У моей мамы на даче растет больше 20 сортов этих пионов. Для меня это обычные деревенские цветы, как ромашки. Не понимаю почему такой ажиотаж на пионы второй год», — отметил еще кто-то из пользователей соцсетей.

«Бабушки спят на долларах, а булочку жалеют себе купить. Кто стоит и торгует у базара, ни в чем не нуждается, за редчайшим исключением. Я не против этого, но жалеть не надо их и брать ненужное», — написала под видео женщина.